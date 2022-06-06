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Зеленский назвал количество защитников "Азовстали" в российском плену

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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6 июня, 17:51
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Президент ответил на информацию о возможных планах России
Владимир Зеленский сообщил, что у него нет данных о том, что защитников "Азовстали" пытали.
Владимир Зеленский сообщил, что у него нет данных о том, что защитников "Азовстали" пытали. / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в плену в России находятся более 2,5 тысяч украинских защитников "Азовстали". В то же время среди пленных – не только те, кто вышел из "Азовстали".

Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции, отмечает "Обозреватель".

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Защитники "Азовстали"

"Там действительно более 2,5 тысяч. Точнее сказать сложно", – сообщил президент.

Также он прокомментировал информацию о возможных планах России устроить трибунал для украинских героев:

"Это и российские военные, и "ДНР" пиарятся. Поэтому я не готов об этом говорить. Комментарии их командиров – это просто слова".

В то же время Зеленский сообщил, что среди пленных – не только те, кто вышел из "Азовстали", когда эвакуацией занималась Украина, и сказал, что у него нет данных о том, что защитников завода пытали:

"Я считаю им (оккупантам – ред.) невыгодно это делать, поскольку это были публичные пленники".

Напомним, боец Максим Жорин из ССО "Азов" поделился двумя интересными военными историями. Первая посвящена поведению российских оккупантов во время отступления, а вторая – украинскому дедушке, который помог нашим защитникам.

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