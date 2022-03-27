В полиции назвали безопасный маршрут эвакуации из Харькова

Патрульные помогают местным жителям покинуть город

Харьков больше месяца страдает от российских ракет / Фото: Коллаж: Сегодня

Эвакуационные поезда остаются единственным безопасным способом покинуть Харьков, который больше месяца страдает от обстрелов российскими ракетами.

Как рассказали корреспонденту "Сегодня" в патрульной полиции Харькова, безопасно выехать из города на запад Украины можно при помощи эвакуационных поездов, они ежедневно отправляются с железнодорожного вокзала Харькова. Сам же город и область давно стали опасными для передвижения на автотранспорте из-за постоянных обстрелов российских оккупантов.

Реклама

"Патрульные полицейские Харькова помогают жителем города на железнодорожном вокзале, обеспечивают правопорядок и охрану. Сотрудники патрульной полиции ежедневно несут службу на самом вокзале и прилегающих к нему территориях. Они помогают людям перенести вещи, зайти в вагоны, транспортировать тех, у кого есть проблемы со здоровьем", – рассказали в полиции.

Сотрудники полиции Харькова также помогают людям эвакуироваться.

Эвакуация: что происходит в Киевской и Житомирской областях

В полиции предупредили, что сейчас в пределах Киевской области практически нет безопасных маршрутов. Наиболее опасные – Житомирская трасса, Макаровское направление, все дороги за Броварами, маршруты по "Варшавке" в направлении Гостомеля и Бучи.

Житомирское направление также остается опасным, но здесь есть относительно безопасный маршрут.

Реклама

Маршрут по направлению на Западную Украину проложило Министерство инфраструктуры Украины. Этот путь включает "крюк" на Глеваху, далее заезд в Житомир и на Новоград-Волынское направление с выездом на Ровно.

Прямое направление на Житомир остается опасным из-за продолжающихся боев в Буче, Ирпене, Гостомеле, Макарове и на севере Вышгородского района.