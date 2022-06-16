В СБУ назвали самое пострадавшее место от кассетных бомб РФ (видео)

Служба безопасности Украины получила новые подтверждения, что войска России применяют запрещенные виды боеприпасов во время обстрелов городов. Наиболее от вражеских бомбардировок пострадал район Северная Салтовка – это жилой массив Харькова.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Так, по предварительным выводам экспертов, оккупанты использовали среди прочих и кассетные боеприпасы, запрещенные в большинстве цивилизованных странах мира. Изъятые обломки боеприпасов переданы на экспертизу.
Во время осмотра задокументированы разрушения и повреждения почти всех зданий на территории этого массива, а это:
- 4 дошкольных учебных заведения
- 2 общеобразовательные школы
- 1 поликлиника
- 2 супермаркета
- 59 многоквартирных жилых домов высотой в 9, 12 и 16 этажей
"Все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут переданы Международному уголовному суду в Гааге для привлечения их к ответственности", – подчеркнули в СБУ.
Военные РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами
4 апреля российские оккупанты снова обстреляли Николаев. Враги выпустили по городу запрещенные кассетные снаряды. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.
Также в Днепропетровской области российские оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы. В результате начато уголовное производство.
Кроме того, в Организации Объединенных Наций заявили, что получили доказательства использования Россией кассетных боеприпасов в Угледаре и Харькове.