В СБУ назвали самое пострадавшее место от кассетных бомб РФ (видео)

Все собранные доказательства военных преступлений России будут переданы суду в Гааге

Россия разрушает Украину кассетными бомбами. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины получила новые подтверждения, что войска России применяют запрещенные виды боеприпасов во время обстрелов городов. Наиболее от вражеских бомбардировок пострадал район Северная Салтовка – это жилой массив Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Так, по предварительным выводам экспертов, оккупанты использовали среди прочих и кассетные боеприпасы, запрещенные в большинстве цивилизованных странах мира. Изъятые обломки боеприпасов переданы на экспертизу.

Во время осмотра задокументированы разрушения и повреждения почти всех зданий на территории этого массива, а это:

4 дошкольных учебных заведения

2 общеобразовательные школы

1 поликлиника

2 супермаркета

59 многоквартирных жилых домов высотой в 9, 12 и 16 этажей

"Все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут переданы Международному уголовному суду в Гааге для привлечения их к ответственности", – подчеркнули в СБУ.

Военные РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами

4 апреля российские оккупанты снова обстреляли Николаев. Враги выпустили по городу запрещенные кассетные снаряды. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

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Также в Днепропетровской области российские оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы. В результате начато уголовное производство.

Кроме того, в Организации Объединенных Наций заявили, что получили доказательства использования Россией кассетных боеприпасов в Угледаре и Харькове.