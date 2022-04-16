В Украине 4/5 предприятий уже вернулись к работе – Зеленский

По словам главы государства, несмотря на военное положение, экономику в стране нужно восстанавливать по максимуму

Владимир Зеленский рассказал, что в Украине начинают работать предприятия. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4/5 от всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории нашей страны. Таким образом показатели в сфере торговли и услуг – хорошие.

Об этом глава государства рассказал в своем новом видеообращении.

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"Это касается и предприятий тяжелой промышленности. Перестраиваются транспортные сети. Хорошие показатели в сфере торговли и услуг. И это все также выполнение национальной задачи по ускорению мира", — отметил Зеленский.

Также президент поблагодарил каждого, кто сохраняет рабочие места, трудоустраивает людей, помогает бизнесу адаптироваться к сложным условиям и дает Украине необходимую экономическую силу, чтобы жить.

"Как бы там ни было, но во всех городах и всех общинах, где нет присутствия оккупантов и боевых действий, нужно восстанавливать экономику по максимуму", — добавил глава государства.

Зеленский призвал отказаться от российской нефти в новых санкциях против РФ

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. По его словам, ВСУ блестяще останавливают атаки российских оккупантов и реализуют контрнаступления. Также глава государства сообщил, что очередной санкционный пакет против РФ должен содержать отказ от российской нефти. Об этом сообщает "Сегодня".

Что сказал Зеленский?

Успехи наших военных на поле боя действительно веские. Исторически значимые. Но еще недостаточно, чтобы очистить нашу землю от оккупантов. Будем бить их больше.

Санкции против России очень серьезны. Экономически болезненные. Но еще недостаточно, чтобы российская военная машина осталась без средств к существованию. Продвигаем более сильные. Более разрушительны.

Именно на этих двух направлениях и определяется, сколько будет длиться война.

Чем больше и чем быстрее мы получим все оружие, которое пригласили, тем сильнее будут наши позиции и тем скорее будет мир. Чем больше и чем быстрее мы получим приглашенную финансовую поддержку, тем скорее будет мир.

Чем быстрее демократический мир признает, что нефтяное эмбарго против России и полное блокирование ее банковского сектора – это обязательные шаги к миру, тем скорее закончится война.

Демократический мир должен определиться с тем, что деньги России за энергоресурсы – это на самом деле деньги на разрушение демократии.

4/5 от всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории. В том числе предприятия тяжелой промышленности. Перестраиваются транспортные сети. Хорошие показатели – в сфере торговли и услуг.

Отопительный сезон прошел успешно. Тарифы не выросли. Веерных отключений не было. Снабжение не срывалось даже в военное время. Начали подготовку уже к следующему отопительному сезону.

Продолжаем по меньшей мере на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1 гривны 44 копейки за киловатт для потребляющих менее 250-ти. Это 80 процентов граждан.

Посевная кампания началась и продолжается во всех областях Украины, включая Луганскую и Донецкую.

Работа над опросником для получения статуса кандидата в члены ЕС практически завершена, и скоро ответы будут переданы представителям Евросоюза.

Деоккупировано уже 918 населенных пунктов – разного масштаба, но одинаково значимых для нас.

Проводим разминирование. Возобновляем поставки электричества, воды, газа. Возобновляем работу полиции, почты, структур государственной и местной власти.

На территории 338 освобожденных населенных пунктов начата работа гуманитарных штабов.

Возобновляем оказание регулярной и экстренной медицинской помощи, работу образовательных структур – там, где это действительно возможно. В общем на сегодняшний день российские войска разрушили или повредили уже 1018 образовательных учреждений по всей стране.

Начали восстановление дорог и железнодорожного сообщения. В частности, с завтрашнего дня возобновится железнодорожное сообщение с Черниговом и Нежином. Уже курсируют поезда между городами Сумской области. На юге и востоке нашей страны ситуация еще очень далека от того, чтобы говорить о восстановлении.

В оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей российские военные продолжают террор против мирных жителей. Отыскивают всех, кто когда-либо был связан с украинской армией или государственными структурами.

Россия навсегда проиграла Украину. Да и что там говорить – весь мир проиграла. Нигде ее уже не будут воспринимать.

237 военнослужащих Вооруженных сил Украины отмечены государственными наградами, из них 34 посмертно.

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