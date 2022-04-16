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В Украине 4/5 предприятий уже вернулись к работе – Зеленский

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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16 апреля, 01:58
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По словам главы государства, несмотря на военное положение, экономику в стране нужно восстанавливать по максимуму
Владимир Зеленский рассказал, что в Украине начинают работать предприятия. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский рассказал, что в Украине начинают работать предприятия. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4/5 от всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории нашей страны. Таким образом показатели в сфере торговли и услуг – хорошие.

Об этом глава государства рассказал в своем новом видеообращении.

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"Это касается и предприятий тяжелой промышленности. Перестраиваются транспортные сети. Хорошие показатели в сфере торговли и услуг. И это все также выполнение национальной задачи по ускорению мира", — отметил Зеленский.

Также президент поблагодарил каждого, кто сохраняет рабочие места, трудоустраивает людей, помогает бизнесу адаптироваться к сложным условиям и дает Украине необходимую экономическую силу, чтобы жить.

"Как бы там ни было, но во всех городах и всех общинах, где нет присутствия оккупантов и боевых действий, нужно восстанавливать экономику по максимуму", — добавил глава государства.

Зеленский призвал отказаться от российской нефти в новых санкциях против РФ

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. По его словам, ВСУ блестяще останавливают атаки российских оккупантов и реализуют контрнаступления. Также глава государства сообщил, что очередной санкционный пакет против РФ должен содержать отказ от российской нефти. Об этом сообщает "Сегодня".

Что сказал Зеленский?

  • Успехи наших военных на поле боя действительно веские. Исторически значимые. Но еще недостаточно, чтобы очистить нашу землю от оккупантов. Будем бить их больше.
  • Санкции против России очень серьезны. Экономически болезненные. Но еще недостаточно, чтобы российская военная машина осталась без средств к существованию. Продвигаем более сильные. Более разрушительны.
  • Именно на этих двух направлениях и определяется, сколько будет длиться война.
  • Чем больше и чем быстрее мы получим все оружие, которое пригласили, тем сильнее будут наши позиции и тем скорее будет мир. Чем больше и чем быстрее мы получим приглашенную финансовую поддержку, тем скорее будет мир.
  • Чем быстрее демократический мир признает, что нефтяное эмбарго против России и полное блокирование ее банковского сектора – это обязательные шаги к миру, тем скорее закончится война.
  • Демократический мир должен определиться с тем, что деньги России за энергоресурсы – это на самом деле деньги на разрушение демократии.
  • 4/5 от всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории. В том числе предприятия тяжелой промышленности. Перестраиваются транспортные сети. Хорошие показатели – в сфере торговли и услуг.
  • Отопительный сезон прошел успешно. Тарифы не выросли. Веерных отключений не было. Снабжение не срывалось даже в военное время. Начали подготовку уже к следующему отопительному сезону.
  • Продолжаем по меньшей мере на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1 гривны 44 копейки за киловатт для потребляющих менее 250-ти. Это 80 процентов граждан.
  • Посевная кампания началась и продолжается во всех областях Украины, включая Луганскую и Донецкую.
  • Работа над опросником для получения статуса кандидата в члены ЕС практически завершена, и скоро ответы будут переданы представителям Евросоюза.
  • Деоккупировано уже 918 населенных пунктов – разного масштаба, но одинаково значимых для нас.
  • Проводим разминирование. Возобновляем поставки электричества, воды, газа. Возобновляем работу полиции, почты, структур государственной и местной власти.
  • На территории 338 освобожденных населенных пунктов начата работа гуманитарных штабов.
  • Возобновляем оказание регулярной и экстренной медицинской помощи, работу образовательных структур – там, где это действительно возможно. В общем на сегодняшний день российские войска разрушили или повредили уже 1018 образовательных учреждений по всей стране.
  • Начали восстановление дорог и железнодорожного сообщения. В частности, с завтрашнего дня возобновится железнодорожное сообщение с Черниговом и Нежином. Уже курсируют поезда между городами Сумской области. На юге и востоке нашей страны ситуация еще очень далека от того, чтобы говорить о восстановлении.
  • В оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей российские военные продолжают террор против мирных жителей. Отыскивают всех, кто когда-либо был связан с украинской армией или государственными структурами.
  • Россия навсегда проиграла Украину. Да и что там говорить – весь мир проиграла. Нигде ее уже не будут воспринимать.
  • 237 военнослужащих Вооруженных сил Украины отмечены государственными наградами, из них 34 посмертно.

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Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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