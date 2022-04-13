В Украине из-за войны погиб 191 ребенок — Денисова

Омбудсмен поделилась данными о жертвах российского вторжения

Людмила Денисова назвала количество погибших детей / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро 13 апреля 2022 года в Украине в результате военного вторжения России погиб 191 ребенок — об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Также, по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, с начала вторжения Российской Федерации в Украину пострадало 349 детей.

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Денисова отмечает, что фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно после того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия.

Война в Украине