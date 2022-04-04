В Украине 4 апреля откроют шесть гуманитарных коридоров – Верещук

В Украине сегодня, 4 апреля, согласовано шесть гуманитарных коридоров для эвакуации населения из зон боевых действий.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Так, сегодня продолжится эвакуация жителей блокадного Мариуполя в Запорожье через Бердянск. Люди смогут покинуть город на частном транспорте.
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По словам Верещук, 15 автобусов уже выехали из Запорожья. Представители Красного Креста будут сопровождать колонну из Мангуша.
Кроме того, сегодня пройдет эвакуация жителей населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Рубежное, Лисичанск и Нижнее Луганской области.
Ситуация с эвакуацией
- 28 марта украинские власти решили не проводить эвакуацию. Была получена информация о том, что российские оккупанты готовят провокации, поэтому эвакуация может быть опасна для мирных жителей.
- 27 марта в Украине согласовали всего два гуманитарных коридора в Донецкой и Луганской областях, хотя жители Чернигова, Мариуполя и Харькова продолжают находиться без света, тепла и продуктов в условиях почти круглосуточной бомбардировки.
- В Луганской области согласовали 5 гуманитарных коридоров, но оккупанты продолжают обстрелы. В отдаленные населенные пункты с каждым днем все тяжелее доставлять гуманитарный груз – украинцам советуют как можно скорее покинуть опасные районы.