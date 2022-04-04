В Украине 4 апреля откроют шесть гуманитарных коридоров – Верещук

Для эвакуации жителей из горячих точек Украины будут открыты безопасные маршруты, по которым они смогут покинуть города

Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине сегодня, 4 апреля, согласовано шесть гуманитарных коридоров для эвакуации населения из зон боевых действий.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Так, сегодня продолжится эвакуация жителей блокадного Мариуполя в Запорожье через Бердянск. Люди смогут покинуть город на частном транспорте.

По словам Верещук, 15 автобусов уже выехали из Запорожья. Представители Красного Креста будут сопровождать колонну из Мангуша.

Кроме того, сегодня пройдет эвакуация жителей населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Рубежное, Лисичанск и Нижнее Луганской области.

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Ситуация с эвакуацией