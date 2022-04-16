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Верещук: Требуем от России без всяких условий вернуть пленных украинцев

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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16 апреля, 14:56
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Она заявила, что обмена российских военных на мирных граждан Украины не будет
Российские военные берут в плен украинцев на оккупированных территориях.
Российские военные берут в плен украинцев на оккупированных территориях. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина требует без всяких условий вернуть гражданских из русского плена. Оккупанты незаконно захватили более 1000 украинцев.

Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона "UAРазом".

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По ее словам, сейчас в плену россиян находятся более тысячи гражданских украинцев, более пятисот из которых – это женщины.

"Мы не будем обменивать военных на гражданских, ведь это запрещено Женевской конвенцией. Мы требуем отпустить без всяких условий наших гражданских людей", – сообщила Ирина Верещук.

Она добавила, что количество пленных армии РФ в Украине составляет около 700 человек.

Верещук подчеркнула, что россияне полностью не соблюдают Женевскую конвенцию об обращении с пленными.

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Оккупанты выдают мирных украинцев за пленных солдат ВСУ

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что есть свидетельство, что отступая из Киевской области, российские войска похищали гражданских украинцев, которых теперь показывают в российских СМИ как "пленных" военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Наших граждан переодели в военную форму и заставляют участвовать в пропагандистских видеороликах в YouTube и телеканалах. Одного из мужчин на видео опознали его родные.

О массовом захвате мирных жителей стало известно также от освобожденного из российского плена украинского военнослужащего, сообщившего о пребывании в СИЗО города Курска более 40 наших гражданских пленных.

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Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

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