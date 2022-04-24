Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Владимир Кличко объяснил, почему в Германии боятся Путина

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 апреля, 23:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Движение в направлении предоставления Украине тяжелого вооружения все же началось
Владимир Кличко (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Кличко (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Немцы помнят страх перед СССР, считает всемирно известный боксер и брат мэра Киева Владимир Кличко.

Об этом он сказал в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24" телеведущей Елене Цинтиле.

Реклама

Мэр украинской столицы Виталий Кличко добавил, что движение в направлении предоставления стране тяжелого вооружения все же началось.

Владимир Кличко рассказал, что Германия имеет свою ментальность, заключающуюся в "определенном страхе перед уже несуществующим СССР".

"К руководству России и окружению Путина немцы испытывают определенные страхи. Им нужно было помочь их преодолеть", – объяснил Владимир Кличко, который только что вернулся с рабочего визит в Германии.

Реклама

Он уверен, что украинцам удалось продемонстрировать Западу, что борьба за собственный дом и свободу достойна лучших союзников против врагов человечности.

"Постепенно мы доказали миру право на свой выбор. В нашу победу начали верить и общаться в свободном мире", – сказал Владимир Кличко.

Также братья Кличко предупредили Запад о том, что у Украины нет времени на ожидание помощи, ведь выбор стоит между жизнью и смертью.

Реклама

"Мы имеем право давить и критиковать, потому что у нас нет времени на оправдание и промедление с предоставлением оружия. Я критикую Германию и свободный мир за промедление с оказанием первой помощи. В войне машут не кулаками, а оружием! Но мир уже понимает, что нужно поддерживать Украину. Мы благодарны западным партнерам за оказание экономической помощи, и нужно оружие", – настоял Владимир Кличко.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко добавил, что не стоит забывать – Германия является самым крупным финансовым донором Украины.

"Что касается предоставления оружия, очень важно, что Владимир на несколько дней уехал в Германию, встретился с политическим руководством и политическими партиями страны и убеждал: нам нужно тяжелое оружие", – резюмировал Виталий Кличко.

По его словам, движение в этом направлении уже началось.

Читайте другие новости "Сегодня":

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 24 апреля
1
Личный состав 21 800
Личный состав
2
Самолеты 179
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 873
Танки
5
ББМ 2238
ББМ
6
Артиллерия 408
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 147
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1557
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39512.78

Binance Coin (BNB)

400.42

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

104.79

Theta (THETA)

2.99

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Книга дня
Кто такой Путин
Читать
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.66

Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)
Чат-бот Education Ua
Опрос
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять