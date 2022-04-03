Военные преступления не могут быть оправданы: Израиль отреагировал на зверства РФ в Буче

Зверства, которые устроили российские оккупанты в Буче, не могут быть оправданы. Об этом в своем Twitter написал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.
"Глубоко шокирован фотографиями с Бучи. Убийство мирного населения является военным преступлением и не может быть оправдано", – написал он.
Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что показывало, что они безоружны.
Другие погибли, подорвавшись на минах, которые установили оккупанты.
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В результате зверских преступлений военных РФ около 280 местных похоронили в братской могиле.
Зверства российских оккупантов
- Жителя Мариуполя Дмитрия Радченко вместе с женой и маленьким ребенком насильно вывезли оккупанты в РФ. Всего российские военные депортировали около 45 тысяч украинцев. Мужчина рассказал, что людей везли в старых холодных автобусах и почти не кормили.
- СБУ перехватила телефонный разговор российского оккупанта, в котором он признается, как они расстреливают мирных жителей в Украине, занимаются мародерством и даже едят домашних любимцев украинцев.
- Всего за период полномасштабного вторжения жертвами оккупантов стали 158 детей.
- В освобожденном Тростянце обнаружены тела замученных мирных жителей. Во время оккупации города российские военные похищали и издевались над гражданскими.
- Уже 42 страны обратились в Международный уголовный суд в связи с военными преступлениями российских оккупантов в Украине.