Военные преступления не могут быть оправданы: Израиль отреагировал на зверства РФ в Буче

В Буче российские военные устраивали массовые убийства гражданских, бомбардировки жилых кварталов

От рук оккупантов погибло много мирных жителей, такие преступления прощать нельзя считает посол / Фото: Коллаж: Сегодня

Зверства, которые устроили российские оккупанты в Буче, не могут быть оправданы. Об этом в своем Twitter написал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

"Глубоко шокирован фотографиями с Бучи. Убийство мирного населения является военным преступлением и не может быть оправдано", – написал он.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что показывало, что они безоружны.

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Другие погибли, подорвавшись на минах, которые установили оккупанты.

В результате зверских преступлений военных РФ около 280 местных похоронили в братской могиле.

Зверства российских оккупантов