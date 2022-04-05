Выведенных после резни в Буче военных РФ возвращают в Украину: их отправят на Восток

Российских военных преступников, совершивших зверства в Буче, снова возвращают в Украину.
Об этом сообщают в ГУР Минобороны Украины.
Речь идет о 64-й мотострелковой бригаде 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения под Киевом. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую.
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Отмечается, что указанные подразделения оккупантов из Украины вывели на территорию Беларуси, уже вскоре их отправят в Белгород, а через два дня перебросят на харьковское направление.
"Подобный график указывает на то, что 64-й бригаде предстоят "специальные задачи". Первая из них: запугивание жителей населенных пунктов Украины. Совершавшие преступления геноцида в Буче могут повторить это снова в других городах. Еще одна цель быстрого возвращения. 64-й бригады на территорию Украины — быстрая "утилизация" ненужных свидетелей. То есть, передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы исключить дачу показаний в будущих судах", — сообщают в украинской разведке.
Отмечается, что личный состав подразделения, осознавая резонанс событий в Буче и ответственность за совершенные преступления, массово противится возвращению в Украину. Однако российское командование угрожает им трибуналом, рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, тела жертв хаотически разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них – подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.