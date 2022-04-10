Война в Украине закончится поражением Кремля – эксперты

Международные эксперты, оценивающие ход войны, которую ведет Россия против украинского народа, сходятся во мнении, что она не может закончиться в пользу Москвы.
Об этом рассказали американский публицист Дэвид Саттер и профессор международного права Ратгерского университета Адил Хак в интервью Радио Свобода.
"Я не вижу возможности здесь для полной победы России. Все варианты, которые я вижу, – это в разной степени поражение Кремля. И в этой ситуации, естественно, будущее режима будет под угрозой. Потому что все-таки это режим, который по сущности своей нестабильный, он основан на коррупции, он был создан с помощью провокаций, использует террор против собственного народа, полагается на масштабную ложь, которую довольно легко опровергнуть. Поэтому я думаю, что он не может быть долговечен", – считает Дэвид Саттер.
Кроме этого, по мнению экспертов, Россия будет заканчивать войну с другим лидером во главе страны. Причина проста – Путин никогда не признает поражение, поэтому он будет смещен.
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"Если война скоро кончится, существует большая вероятность, что во главе России уже будет не Путин. Закончить эту войну сможет, я думаю, какой-то другой лидер, потому что можно закончить, только признав поражение, на что Путин вряд ли пойдет. Но, чтобы создать условия для мира и спасти Россию, да и Украину, ситуация может возникнуть, где он будет вынужден уйти или снимут", – прогнозирует Адил Хак.
Напомним, журналист расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев заявил, что президент России Владимир Путин боится показываться перед журналистами и прячется в бункере вдали от Москвы из-за своих провалов в войне с Украиной.