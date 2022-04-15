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Возвращение посольства Молдовы в Киев, эвакуация украинцев и другие важные события 15 апреля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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15 апреля, 06:00
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Посольство Молдовы в Киеве возобновит свою работу, а "Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные поезда
Важные события 15 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 15 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"

С сегодняшнего дня, 15 апреля, посольство Молдовы в Украине, объявившее 3 марта о временном прекращении работы в Киеве по соображениям безопасности, возобновит свою работу. Также "Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные поезда сегодня.

Посольство Молдовы возобновит работу в Киеве

С 15 апреля посольство Молдовы в Украине возобновит работу в Киеве.

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"С 15 апреля 2022 года посольство Республики Молдова в Украине возобновит свою деятельность в Киеве в полном объеме", — сообщили в посольстве Молдовы.

Отмечается, что консульский отдел миссии возобновит предоставление консульских услуг с 15 апреля.

"Укрзалізниця" обнародовала график эвакуационных поездов

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 15 апреля. Сегодня отправятся 6 поездов.

Как будут курсировать эвакуационные поезда?

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  • 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс;
  • 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск;
  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;
  • 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что время отправления эвакуационных поездов может меняться.

Киевское метро будет ездить каждые 30 минут

С сегодняшнего дня, 15 апреля, поезда столичного метро возобновят движение по обоим путям на "синей" и "зеленой" линиях. Интервал движения по всем линиям сократят до 30 минут.

На "красной" линии движение по обоим путям будет между станциями "Академгородок" и "Шулявская", одной — между станциями "Шулявская" и "Театральная".

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Метрополитен работает для перевозок пассажиров с 07:30 до 19:00. Движение поездов будет осуществляться:

  • "красная" линия — от станции "Академгородок" до станции "Театральная";
  • "синяя" линия — от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
  • "зеленая" линия — от станции метро "Сырец" до станции "Красный хутор".

Кроме того, работают пересадочные узлы "Золотые ворота" — "Театральная" и "Площадь Льва Толстого" — "Дворец спорта". Станции "Майдан Незалежности" и "Кловская" поезда будут проезжать без остановки.

В населенных пунктах Украины завершается отопительный сезон

С 15 апреля в жилых домах и учреждениях Харькова начнут выключать отопление.

"Согласно распоряжению Харьковского городского головы Игоря Терехова с 15 апреля в жилых домах и учреждениях Харькова прекращаются поставки тепла. Температура наружного воздуха полностью позволяет отключить батареи", — сообщает КП "Харьковские тепловые сети".

Кроме того, с сегодняшнего дня в Ужгороде и Мукачево также завершают отопительный сезон.

Решение о завершении отопительного сезона в Ужгороде приняли на внеочередном заседании Ужгородского горсовета члены исполкома 14 апреля.

"Поддержали прекращение в городе с 15 апреля 2022 года отопительного периода, кроме заведений здравоохранения и образования – решения будут принимать руководители", — говорится в сообщении.

В школах Луганской области возобновляют дистанционное обучение

В заведениях среднего образования Луганской области с 15 апреля возобновляется учебный процесс. Более 10,7 тысяч школьников из Северодонецка будут учиться дистанционно.

"На свободной части Луганской области расположены 82 школы, в которых к началу российского военного вторжения получали образование 30 130 детей. Спасаясь от "русского мира" в безопасные регионы Украины и за границу выехали 12 775 детей", – информирует Департамент образования и науки облгосадминистрации.

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