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Враг имеет частичный успех на направлении в Донецкой области – Генштаб

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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8 июля, 07:43
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Украинские военные 135-й день войны сражаются за наши территории
Генштаб опубликовал утреннюю сводку
Генштаб опубликовал утреннюю сводку / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные продолжают боевые действия и имеют небольшой успех в наступательных действиях в направлении Веселой Долины, а также в районе населенного пункта Спорное.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

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На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в составе и деятельности подразделений вооруженных сил Беларуси в приграничных районах Брестской и Гомельской областей не отмечено.

На Северском направлении войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии и минометов район населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий. Враг производил обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах населенных пунктов Харьков, Никольское, Лебяже, Уды, Дементиевка, Верхний и Старый Салтов, Петровка, Русские Тишки и Байрак. Украинские воины решительно подавили попытку вражеского штурма в направлении Дементиевки.

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На Славянском направлении подразделения российской армии оказывали огненное влияние из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Волобуевка, Крестище, Гусаровка, Чеполь, Мазановка, Долина, Красное, Богородичное и Адамовка. В районе Богородичное украинские военные нанесли врагу потери во время его очередной попытки наступления и отбросили назад.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Белогоровки, Золотаровки, Серебрянки, Верхнекаменского, Звоновки и Раздолевки. Враг вел наступление в направлении Верхнекаменского, имеет частичный успех.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Спирное, Ивано-Дарьевка, Берестово, Покровское, Вершина, Владимировка, Зайцево, Кодема, Клиново и Нью-Йорк. Также нанес авиационные удары вблизи Углегорской ТЭС.

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На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются перестрелки вдоль линии соприкосновения с минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии. Враг нанес авиаудары неподалеку от Васильевки, Авдеевки, Новоселовки, Веселого и Новомихайловки.

На Южнобугском направлении враг сосредотачивает свои усилия на недопущении наступления сил обороны Украины, также оказывает систематическое огневое воздействие из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения для сковывания действий наших войск.

Ситуация в Украине 8 июля

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