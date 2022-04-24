Вселенский патриарх призвал эвакуировать мирных из Мариуполя и прекратить войну

Варфоломей после службы обратился с проповедью к христианам и поздравил с Пасхой, а также высказался о ситуации в Украине

Вселенский патриарх призвал эвакуировать людей из украинских городов. Фото: коллаж "Сегодня"

Вселенский патриарх Варфоломей после праздничного Пасхального богослужения призвал разблокировать гуманитарные коридоры в украинские города, а также осуществить эвакуацию мирного населения Мариуполя.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Вселенский патриарх Варфоломей после службы обратился с проповедью к христианам и поздравил с Пасхой, а также высказался о ситуации в Украине. Так, Владыка призвал к прекращению войны России против Украины.

"Сегодня ночью наши мысли с мученической Украиной и во всех уголках земли, где царит насилие и нарушение человеческого достоинства… Давайте попросим Воскресшего Освободителя, что эта Пасха станет стимулом для открытия гуманитарных коридоров, безопасных проездов в действительно безопасные районы для тысяч людей, окруженных в Мариуполе, гражданских, раненых, пожилых людей, женщин и большого количества детей. То же касается и всех других регионов Украины, где разворачивается невыразимая человеческая трагедия", – сказал Вселенский патриарх.

Россия отказалась от пасхального перемирия

Россия отказалась установить пасхальное перемирие. Представитель РФ заявил, что перемирие нужно для того, чтобы украинские военные якобы смогли перегруппироваться. Об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе", – написал он, опубликовав видео выступления представителя России.

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