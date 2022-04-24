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Вселенский патриарх призвал эвакуировать мирных из Мариуполя и прекратить войну

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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24 апреля, 06:55
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Варфоломей после службы обратился с проповедью к христианам и поздравил с Пасхой, а также высказался о ситуации в Украине
Вселенский патриарх призвал эвакуировать людей из украинских городов. Фото: коллаж "Сегодня"
Вселенский патриарх призвал эвакуировать людей из украинских городов. Фото: коллаж "Сегодня"

Вселенский патриарх Варфоломей после праздничного Пасхального богослужения призвал разблокировать гуманитарные коридоры в украинские города, а также осуществить эвакуацию мирного населения Мариуполя.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Вселенский патриарх Варфоломей после службы обратился с проповедью к христианам и поздравил с Пасхой, а также высказался о ситуации в Украине. Так, Владыка призвал к прекращению войны России против Украины.

"Сегодня ночью наши мысли с мученической Украиной и во всех уголках земли, где царит насилие и нарушение человеческого достоинства… Давайте попросим Воскресшего Освободителя, что эта Пасха станет стимулом для открытия гуманитарных коридоров, безопасных проездов в действительно безопасные районы для тысяч людей, окруженных в Мариуполе, гражданских, раненых, пожилых людей, женщин и большого количества детей. То же касается и всех других регионов Украины, где разворачивается невыразимая человеческая трагедия", – сказал Вселенский патриарх.

Россия отказалась от пасхального перемирия

Россия отказалась установить пасхальное перемирие. Представитель РФ заявил, что перемирие нужно для того, чтобы украинские военные якобы смогли перегруппироваться. Об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе", – написал он, опубликовав видео выступления представителя России.

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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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