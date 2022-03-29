Встреча под угрозой химатаки – почему на переговоры, которые начнутся сегодня в Турции, возлагаются большие надежды

Чем могли отравить членов украинской делегации и российского олигарха Абрамовичи – и правда ли была такая попытка?

У российско-украинских переговоров есть шанс принести результаты, даже если Путин не одобряет их проведения

Журналисты-расследователи из Bellingcat сообщили 28 марта, что у Романа Абрамовича и двух членов украинской делегации имеются признаки поражения боевым отравляющим веществом. Правда, в легкой форме. Сообщение появилось накануне очередных российско-украинских переговоров, которые должны начаться в Турции 29 марта. Подробности об этих переговорах публикуют многие влиятельные западные медиа. "Сегодня" разбиралось, правда ли, что эти переговоры могут остановить войну. Заодно мы попробовали выяснить, чем именно, исходя из симптомов, могли пытаться отравить российского олигарха Абрамовича.

За последние несколько дней влиятельные западные медиа опубликовали ряд неожиданных сообщений. В соответствии с ними, на переговорах между Россией и Украиной удалось добиться существенного прогресса.

Реклама

Вот вкратце, что сообщается:

Российский олигарх, владелец английского футбольного клуба "Челси", попавший под запданые санкции, Роман Абрамович стал посредником в организации переговоров Украины и России. Цель переговоров – заключить договор и установить мир. Об этом сообщил The Wall Street Journal. Самолет Абрамовича Hawker 800XP летал между Стамбулом, Киевом и Москвой. В трех столицах Абрамович встречался с президентом Турции Эродагоном, нашим Владимиром Зеленским и, наконец, Владимриом Путиным (23 марта). Сообщается, что Абрамович передал Путину записку, составленную от руки Владимиром Зеленским. В ней были указаны условия украинской стороны. Таймс утверждает, что прочитав записку, Путин пришел в ярость и сказал: "Передайте ему, что я их уничтожу". Об этом пишет британская The Times. Расследовательская группа Bellingcat предполагает, что у Абрамовича и двух членов украинской делегации после встречи появились симптомы отравления, возможно вызванные химическим оружием. Среди появившихся симптомов – шелушение кожи, боль и воспаление глаз. Об этом Bellingcat пишет в своем Твиттере.

При этом Financial Times со ссылкой на собственные источники утверждает, что проект украино-российского соглашения вчерне готов. Там уже нет никакой "денацификации", "демилитаризции", а также обсуждения статуса русского языка в Украине. Издание цитирует главу фракции СН в Раде Давида Арахамию, который говорит, что стороны близки к договоренности по гарантиям безопасности и вступлению Украины в ЕС.

Реклама

Почему все эти сообщения неожиданные?

Ранее из комментариев, в том числе украинской стороны, следовало, что Путин – противник переговоров с Украиной. Путин выдвинул ультимативные требования, которые ни одна украинская власть никогда не станет выполнять. А поскольку Путин все еще надеется сломать Украину военным путем, то договориться с ним не получится.

И сразу вопросы:

Зачем вообще нужны переговоры с агрессором, если он договариваться не намерен?

Кто и с кем проводит эти переговоры, если Путин не хочет ни о чем договаирваться?

Есть ли реальная надежда договориться?

Уже 29 марта переговоры должны стартовать в Турции. Давид Арахамия отмечает, что предварительно удалось добиться существенного прогресса. При этом украинская сторона не доверяет происходящему безоговорочно. Отмечается, что русские затягивают процесс, молниеносно меняя треования. Также есть версия, что Россия использует время переговоров, чтобы перегруппировать свои силы.

Реклама

Иными словами, все риски украинская сторона понимает. Но на переговоры надеется.

Переговоры продолжаются вопреки воле Путина?

У происходящего есть одна основная версия – переговоры ведутся не столько с Путиным, сколько в целом с российской политической элитой. Цель переговоров – убедить влиятельных людей России, что Украина не представляет угрозы и даже готова к компромиссам.

Переговоры ведутся с тем, чтобы затем элиты убедили в этом Путина. Может быть даже настояли на том, что войну надо прекратить или что она не имеет смысла.

Суть вот в чем. Путин неоднократно высказывался публично о том, почему он пошел на войну с Россией. Вероятно, слова его были формальной отговоркой, и на самом деле воевать он решил из-за ненависти к Украине и лично к Зеленскому. Но аргументы, пусть даже сомнительные, он повторил многократно.

Три самых известных аргумента Путина:

Украина может разработать ядерное оружие Украина не отказывается от Крыма, и вступив в НАТО, она может попытаться силой вернуть Крым. На территории Украины могут быть размещены базы НАТО, которые будут угрожать России.

В соглашении с Россией Украина может логично ответить на эти претензии следующим образом:

Мы обязуемся не разрабатывать ядерное оружие (такое обязательство принять легко, ведь Украина никогда и не рассматривала всерьез вопрос его разработки) Мы отказываемся от намерений вернуть Крым военным путем (читай, мы готовы вернуть его мирным путем, например, через волеизъявление крымчан) Мы не вступаем в НАТО, но просим у ряда стран гарантии безопасности, по аналогии со ст. 5 Вашингтонского договора, в соответствии с которой нападение на одну страну-члена НАТО равноценно нападению на альянс в целом.

В обмен Россия обязуется не препятствовать вступлению Украины в Евросоюз. Ну, и прекращает военные действия.

Западные СМИ пишут, что на переговорах России и Украины внезапно наметился прорыв

И что дальше? Путин остановится?

Совершнено неясно, остановится ли Путин. Ясно другое: на переговорах могут быть найдены ответы на вопросы, которые Путин поднимал, объясняя причины вторжения.

У Путина появится непростой выбор:

Или согласиться с тем, что решение найдено.

Или, наплевав на достигнутые решения, продолжить военные действия. Но тогда станет невозжможно объяснить даже своим самым верным соратникам, зачем он воюет с Украиной. Ведь решение найдено!

Или же выдумать новые причины продолжения военных действий. Но и это убедительности его поступкам не добавит.

Безусловно, в России реализована авторитарная модель управления государством. С момента вторжения у этой модели появились признаки тоталитаризма.

Но вот что важно: при всей полноте власти Путина, она все же базируется на договоре, заключенном с обществом и элитами. Этот договор может быть расторгнут. Особенно в случае, если лидер совершает поступки, которые невозможно объяснить здравым смыслом.

Уже не секрет, что ни в российской армии, ни в кремлевском окружении Путина, ни тем более среди олигархов, одним из которых является Абрамович, нет однозначного отношения к истории с войной в Украине. Отношение стало гораздо хуже на фоне катастрофических потерь во время военных действий.

Часть этих потерь невосполнима. Например, по подсчетам экспертов, России потребуется более 10 лет, чтобы компенсировать количество крылатых ракет, которое она выпустила на территорию Украины. Да и неизвестно, сможет ли она вообще их производить дальше с учетом беспрецедентных экономических санкций, которые обрушились на страну.

Россия на грани дефолта, и если покорному российскому народу продолжает казаться, что в условиях дефолта удастся выстоять, представители элит вряд ли испытывают иллюзии на этот счет.

Количество недовольных действиями Путина растет. Оно еще более увеличится, если Путин не согласится на согласованные предложения Украины.

Конечно, Путина бы спасли военные победы в самое ближайшее время. Украинские власти вероятно в курсе того, что он попытается усилить атаки. С украинской стороны уже появились предупреждения о нарастающей опасности обстрелов и атак противника. Однако и сейчас достижение Путиным этих целей представляется весьма сомнительным.



Отравление Абрамовича было на самом деле или же это выдумка?

Американцы отрицают факт отравления. Также не подтверждает его украинская сторона. Михаил Подоляк так прокомментировал ситуацию:

"Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, различных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому ещё раз повторю: члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах", – сказал Подоляк.

Но у проекта Bellingcat – серьезная репутация. Свои расследования проект проводит, сопровождая выводы убедительными доказательствами. Представляется невероятным, чтобы Bellingcat пожертвовал своей репутацией ради какой-то конспирологической теории.

Однако, как бы цинично ни звучало, было отравление или не было – это не меняет сути. Важнее другое: Путин, который за продолжение войны, все-таки назначает переговорщиком Абрамовича, который вроде бы за мир. Он вынужден так поступить, хотя понимает, что переговоры не позволят ему достичь своих целей. Цели Путина озвучены The Times – "я их всех уничтожу".

Переговоры начинаются 29 марта, вне зависимости от того, было отравление или нет. Значит, даже если и было, никакого эффекта это не принесло. А значит, вопрос можно "замять для ясности".

Принесут ли эти переговоры результат? Может быть и нет. Но пока есть любая надежда остановить войну, ее надо использовать.



Чем пытались отравить участников переговоров?

Шелушение кожи и восплаение глаз – признаки отравления ипритом. Речь о минимальной дозе, которую можно было распылить воздущно-капельным путем. Ближе к иприту, чем к любому другому отравляющему веществу – такой вывод следует из учебника по токсикологии, изданного в Волгограде в 2009 году.

"В теории ипритом можно пропитать какую-то ткань или бумагу и просто поместить ее в помещение с людьми. В случае, если помещение хорошо вентилируется, пары иприта могут распространяться быстрее. В незначительных концентрациях иприт вызывает симптомы простуды, покраснение глаз – конъюктивит, шелушение кожи. Есть задержка в проявлении симптомов – до 8 часов. Может быть сложно установить, где именно человек подвергся воздействию боевого отравляющего вещества", – говорит "Сегодня" военный биолог на условиях анонимности.

Иприт – классика в химическом оружии, боевое отравляющее вещество, применявшееся еще в Первую мировую. Известен также как горчичный газ, потому что обладает запахом горчицы или чеснока.

В Первую мировую войну применялись боеприпасы с ипритом – отравляющее вещество разносило взрывной волной, а противогазы не давали от него полноценной защиты, поскольку иприт способен проникать в организм через кожу

Иприт еще в начале нулевых снят с вооружения российской армии. Уже разработаны более опасные и эффективные виды химоружия. Этот момент – еще одна причина усомниться в том, что отравление на самом деле было. Хотя разумеется в лабораториях и на военных складах иприт мог оставаться.