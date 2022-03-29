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Киев остается одной из главных целей Путина — советник главы МВД

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29 марта, 02:24
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Оккупанты будут пытаться штурмовать столицу
Путин хочет, что его войска захватили Киев/Фото: коллаж: "Сегодня"
Путин хочет, что его войска захватили Киев/Фото: коллаж: "Сегодня"

Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что для российского агрессора Владимира Путина Киев остается одной из главных целей.

Об этом советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил в эфире проекта "Україна разом" на канале Украина 24.

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"К сожалению, Киев остается все же целью, одной из главных целей этой войны для Путина. Поэтому говорить о том, что они теоретически выходят на грань и говорят, что они остановились, это абсолютно врать самим себе. Они ставят за цель город Киев, кроме других. Поэтому нам нужно защищать каждую точку, в каждой точке убивать для того, чтобы в принципе останавливать их как можно дальше и ближе к границам Российской Федерации", — сказал Денисенко.

На вопрос, когда ожидается новый мощный удар по столице, Денисенко сказал:

"Удары по столице идут ежедневно. Здесь нельзя говорить, что мы ожидаем завтра или послезавтра. Действительно, живая сила поступает на территорию Беларуси в районе Гомеля. Мы видим группировку техники, мы видим, что они перемещают войска. Мы ожидаем это каждый день. То, что происходит сейчас возле Киева — в Ирпене, то, что было возле Барышевки, то, что было в районе Броваров. В принципе это вещи, которые продолжаются каждый день. Бои идут каждый день. Мы отбрасываем врага понемножку, но отбрасываем подальше от столицы", — отметил советник главы МВД.

Он добавил, что оккупанты концентрируются для еще одной попытки штурма Киева.

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Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

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