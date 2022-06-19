ВСУ отразили штурм оккупантов на нескольких направлениях, враг отступил – Генштаб

Войска РФ пытаются вести разведку боем, а также применяют авиацию

В ВСУ назвали главные горячие точки на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные отбили несколько атак врага, который пытается идти на штурм под Северодонецком и Бахмутом. Также войска РФ обстреливают позиции ВСУ по всей линии фронта, защитники Украины наносят врагу ответные потери.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Реклама

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжает сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь.

На Северском направлении , в целях сковывания действий Сил обороны, в приграничных районах Брянской и Курской областей враг продолжает удерживать подразделения из состава Западного военного округа. Противник продолжает совершенствовать инженерное оборудование и вести воздушную разведку.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занятых рубежей и обстрелах позиций украинских войск. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Тимофеевка и Цаповка. Идет поставка вооружения, военной техники и материальных средств с территории Российской Федерации.

Реклама

Недалеко от Рубежного враг безуспешно пытался провести разведку боем. Провел дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

На Славянском направлении противник обстрелял позиции украинских подразделений недалеко от Дибровного, Вернополья, Курульки, Богородичного и Долины.

На Лиманском направлении враг активных действий не вел. Обстрелял украинские подразделения в районах населенных пунктов Донецк и Николаевка. Нанес авиаудар неподалеку от Пришиба и ракетный – по населенному пункту Маяки.

Реклама

На Северодонецком направлении оккупанты производят обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское, Белая Гора и Устиновка. Нанесли авиационных ударов вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетного удара в районе Верхнекаменки.

В целях корректировки огня в районе Северодонецка враг проводит круглосуточную воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10". Продолжаются боевые действия по установлению полного контроля над этим городом.

Украинские подразделения отразили штурм в районе населенного пункта Тошковка. Противник отошел и проводит перегруппировку.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают позиции украинских войск в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка и Покровское. Зафиксированы ракетные удары вблизи Зайцево и Нью-Йорка.

Враг ведет штурмовые действия в направлении Орехово – Горное, боевые действия продолжаются.

Штурм по направлениям Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое украинские защитники успешно отбили.

В целях обнаружения огневых позиций Сил обороны, силами штурмовых групп, захватчики пытаются вести разведку боем в направлении Нырково – Николаевка, боевые действия продолжаются. Попытку продвижения по направлению Врубовка – Николаевка украинские воины остановили точным огнем. Противник отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Нанес ракетные удары в районах населенных пунктов Миролюбовка и Гродовка.

На Южнобугском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций.

На Николаевском направлении враг производил огневое поражение подразделений Сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Правдино, Посад-Покровское и Благодатное. Вел воздушную разведку позиций украинских войск с применением БпЛА в районе населенного пункта Таврическое.

На Криворожском направлении противник обстреливал из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе населенных пунктов Червоный Яр и Кобзарцы.

Украинские защитники наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении военных подразделений в школах, больницах и церквях.