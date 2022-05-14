ВСУ показали, как будут уничтожать захватчиков при помощи БТР М113 (фото)

Украинские военные начали проводить отработку наступательных действий

ВСУ готовятся к наступлению, началась отработка с техникой западных партнеров / Фото: Коллаж: Сегодня

Подразделения Сухопутных войск ВС Украины проводят отработку наступательных действий с учетом нового оружия, которое передали международные партнеры. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

В сообщении говорится, что наши военные уже активно используют технику и вооружение, предоставленные нашими партнерами. Тренировки проходят на БТР М113, уже стоящих на вооружении украинских пехотинцев.

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"Тактика ведения боя в городах и селах, зачистка помещений, наступление пехоты под прикрытием бронетехники – это то, что сейчас требует максимального усовершенствования для нашей безоговорочной победы", – отметили в ВСУ.

По информации службы обязанностей с общественностью КСО ВСУ.