ВСУ получили приказ отойти из Северодонецка – Гайдай (видео)

Оккупанты почти разрушили город

Украинская армия будет отходить на новые позиции. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженным силам Украины придется отойти от Северодонецка – наши защитники уже получили такую ​​команду.

Об этом заявил в эфире телемарафона глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Что известно

По его словам, защитники Северодонецка будут отходить из города на новые, более укрепленные позиции.

"Рашисты почти разрушили Северодонецк, критическая инфраструктура уничтожена вся, повреждено 90% города, 80% жилых домов придется сносить – восстановлению они не подлежат", – рассказал Гайдай.

Также Сергей Гайдай отметил, что войска России продвигаются в направлении Лисичанска из Тошковки-Золотого. В окрестности уже заходили вражеские ДРГ, атаки пройти вглубь города были отбиты.

"Из оккупированного Старобельска в сторону Лисичанска зафиксирована перевозка орками шести "Точек-У", – заявил он.

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Ранее Институт изучения следования войны сообщил, что штурмовые операции Лисичанска не помогут России иметь преимущество в войне – в ближайшее время наступление российских войск значительно снизятся. Также Сергей Гайдай рассказывал о том, что российские оккупанты стягивают технику в Луганскую область. Захватчики хотят окружить украинских защитников.