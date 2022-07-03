ВСУ разнесли военную базу оккупантов в Мелитополе: подробности от Федорова

Российские военные несут значительные потери

Иван Федоров (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Ночные взрывы вблизи Мелитополя произошли на военной базе оккупантов РФ.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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По его словам, в ночь на 3 июля Вооруженные силы Украины вывели из строя одну из четырех военных баз армии России в Мелитополе. Нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе.

Также он сообщил, что накануне благодаря силам сопротивления бронепоезд оккупантов с боеприпасами сошел с рельсов.

"В настоящее время оккупанты пытаются сделать провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Этого не было!" – подчеркнул Федоров.

Он добавил, что ВСУ делают все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в Мелитополе.

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"Все, что могут сделать оккупанты, – бежать из нашего города", – сказал Федоров.

Ранее мы сообщали, что мэр Мелитополя рассказал о похищениях людей и суммах выкупа.

Также напомним, в Мелитополе нашлись предатели, которые за деньги согласились быть палачами украинцев.