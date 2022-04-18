ВСУ уничтожили самолет, беспилотник и три вертолета оккупантов

Воздушные силы ВСУ 17 апреля уничтожили самолет оккупантов, три вертолета и беспилотник. Кроме того, украинские защитники наносили сокрушительные удары по позициям войск РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Командование Воздушных Сил ВСУ.
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На востоке и юге Украины враг смог существенно нарастить средства противовоздушной обороны. Там оккупанты продолжают бомбить, обстреливать из ракет и артиллерии мирные города нашей страны.
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"Воины Вооруженных сил Украины и там наносят существенные потери оккупантам и на земле, и в воздухе", — говорится в сообщении.
За сутки 17 апреля подразделениями ПВО Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожено пять воздушных целей. Среди них:
- 1 самолет (истребитель типа "Су");
- 3 вертолета (два Ми-24 и один Ка-52);
- 1 БПЛА ОТР (Орлан-10).
Истребители Воздушных Сил продолжают патрулировать воздушное пространство и авиационное прикрытие войск, а ударная авиация – наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск.
Озвучены текущие потери оккупантов в войне
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии России с 24.02 по 17.04 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 20 300 человек ликвидировано;
- танков – 773 единицы;
- боевых бронированных машин – 2002 единицы;
- артиллерийских систем – 376 единиц;
- РСЗО – 127 единиц;
- средств ПВО – 66 единиц;
- самолетов – 165 единиц;
- вертолетов – 146 единиц;
- автомобильной техники – 1471 единица;
- корабли/катера/boats – 8 единиц;
- цистерн из ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 148;
- специальной техники – 27;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.