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"Вы к нам относитесь, как к другому сорту": Зеленский объяснил резкие заявления по поводу ЕС и НАТО

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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11 апреля, 16:26
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Украина не может находиться в серой зоне между Россией и Западом, заявил глава государства
ЕС и НАТО должны сказать, берут ли они Украину, настаивает Зеленский
ЕС и НАТО должны сказать, берут ли они Украину, настаивает Зеленский / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский возмущен тем, что Запад "играется в дипломатию" и не дает окончательного ответа насчет перспектив членства Украины в НАТО и Евросоюзе.

Об этом глава государства заявил в интервью для программы 60 Minutes американского телеканала CBS.

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Как рассказал Зеленский, когда он стал президентом почти три года назад, хотел понять, почему Украина не в Европейском Союзе и не в НАТО.

"И когда ты играешь в дипломатию, никакого результата нет. Все очень бюрократически, все очень медленно, люди говорят – это дипломатия… Я уговаривал людей ввести превентивные санкции (против России. – Ред.), я много раз говорил – что вы хотите? Мы в серой зоне, мы не можем быть между Россией и Евросоюзом. Или скажите, что вы нас не берете, и мы будем выстраивать другую политику, или скажите, что берете, и возьмите... Нельзя так, мы живые люди, вы к нам относитесь, как к другому сорту", – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Украине нужно защитить себя.

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"Давайте договоримся с Европой, с Америкой, или давайте договоримся с Россией о том, что здесь войны никогда не будет, чтобы мы развивались. Не может по-другому быть. То, как я с ними говорю – это не первый мой разговор". Меня не интересует больше их дипломатия, которая приводит к уничтожению моей нации. Я их просил – вы должны сказать украинскому народу, что вы нас там не видите. Почитайте, что украинские люди говорят – если Путин нападет, ничего страшного, нас скоро возьмут в НАТО, через 1-2 года будем там, весь мир нас будет защищать. А сами в кулуарах не собирались этого делать", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что сейчас большинство европейских стран поддерживают вступление Украины в Европейский Союз.

"Так никогда не было. Многие страны изменили свое мнение об Украине и нашем народе. Но очень высокая цена, мне кажется", – заявил он.

Зеленский: Если бы мы были в НАТО, война бы не началась

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы Украина была членом НАТО, Россия не решилась бы на вторжение.

"Если бы мы были членом НАТО, война бы не началась. Я хотел бы получить гарантии безопасности для моей страны, для моего народа", – сказал он.

Как заявил Зеленский, он просил прямо и четко сказать, что Украину собираются принять в НАТО через год-два-пять, или просто сказать "нет". По словам президента, "ответ был очень четким: вы не станете членом НАТО, но официально двери останутся открытыми".

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