Захватчики обстреляли из вертолетов и минометов Сумскую и Черниговскую области (фото)

Оккупанты продолжили обстреливать украинское приграничье

Российские оккупанты обстреляли очередные области Украины и повредили гражданскую инфраструктуру. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают обстреливать Сумскую и Черниговскую области. В частности, сегодня, 5 июля, на территории Новгород-Северской громады взорвались 34 минометных снаряда.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Реклама

Какая ситуация

Как отмечается, вчера, 4 июля, российские войска продолжили обстреливать украинское приграничье. Враг наносил огненное поражение с применением вертолетов, БПЛА, САУ, минометов и зенитных установок.

"Под вражеским огнем оказались Краснопольская, Белопольская, Эсманская, Шалыгинская, Новослободская, Середино-Будская громады в Сумской области и Новгород-Северская, Семеновская и Сновская громады в Черниговской области. В полдень вертолет российских агрессоров совершил два пуска неуправляемыми ракетами по территории Эсманской громады, а вечером российские вертолеты дважды нанесли удары неуправляемыми ракетами по одному из населенных пунктов Белопольской громады", – говорится в сообщении.

Также наблюдались пролеты вражеских беспилотников над территорией Великописаревской и Краснопольской громад. В последнем случае захватчики сбрасывали с дрона взрывное устройство. По информации ГПСУ, позже по одному из населенных пунктов этой же громады оккупанты применили минометы, всего 32 прихода.

В то же время по Середино-Будской территориальной громаде враг выпустил около трех десятков минометных мин. Повреждена гражданская инфраструктура.

Реклама

"В Черниговской области враг со своей территории беспощадно бил минометами по приграничным населенным пунктам Семеновской громады. В итоге зафиксировано 30 взрывов. Сегодня утром 34 минометных снаряда, выпущенные из России, взорвались на территории Новгород-Северской громады. Сновская громада была обстреляна из крупнокалиберного стрелкового оружия" , – отметили в Службе.

Обстрелы. Фото – Государственная пограничная служба Украины. Обстрелы. Фото – Государственная пограничная служба Украины. Обстрелы. Фото – Государственная пограничная служба Украины. Обстрелы. Фото – Государственная пограничная служба Украины. Обстрелы. Фото – Государственная пограничная служба Украины. 1 /5

Кроме этого, руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что сегодня, 5 июля, россияне обстреляли территорию вблизи села Блешня (Семеновская громада).

"Имеем 40 взрывов-приходов (вероятно, стреляли из ракетных систем залпового огня) и еще 10 – вероятно, из артиллерии. Предварительно жертв и разрушений нет", – написал он в Telegram.

Раньше мы писали, что в оккупированном Донецке местные жители слышали несколько взрывов. По предварительной информации, в результате обстрела парка Щербакова в Ворошиловском районе поврежден мост.

Реклама

Также на временно оккупированной части Донецкой области возник пожар на военном объекте российских захватчиков. Это произошло в городе Ясиноватая, где расположен личный состав оккупантов.