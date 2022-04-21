"Закопал по шею и стрелял возле головы". О чем пленные "ДНРовцы" рассказывают про русских на допросах

Мужчину насильно мобилизовали и привезли в расположение российских войск

Военные РФ относятся к "ДНРовцам", как к рабам / Фото: Коллаж: Сегодня

Мобилизированные в так называемых Л/ДНР мужчины считают себя "рабами" российских оккупантов и мечтают попасть в украинский плен.

Рассказ дежурного пленника так называемой "ДНР" опубликовали в СБУ.

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"Мы как рабы для россии. Копаем для них окопы, подбираем за ними объедки…" – говорит мужчина.

Его насильно мобилизовали и привезли в расположение русских войск под Сумами.

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Российские офицеры использовали их для обустройства окопов, а в свободное время "воспитывали" по всем законам дедовщины.

"Когда мы были в лесу, ему (прим: российскому командиру) не понравилось, что все пошли ужинать. Он одного парня толкнул и начал возле головы стрелять. А другого нашел, так взял двоих человек, сказал чтобы его закапывали. Раздел, закопал по шею в окоп и начал стрелять возле головы. Было видно, что наши жизни для них ничего не стоят", – резюмирует он.

Зверства военных РФ шокируют даже сторонников "русского мира"

Служба безопасности Украины ранее обнародовала перехваченный разговор жительницы Запорожской области со своим племянником – боевиком "ДНР". Женщина рассказала, как военные РФ терроризируют жителей оккупированных территорий.

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"Мы им пирожки, мы им колбасы... А они залезают в дома, насилуют детей и стреляют в ноги", – рыдает женщина.

По ее словам, российские военные "подъезжают и спрашивают у парней, где здесь молодые девушки – меняют на солярку".

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