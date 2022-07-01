Залужный назвал генералу США условие успеха оборонных и контрнаступательных действий Украины

Марк Милли передал заверения президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина

Валерий Залужный провел телефонный разговор с Марком Милли. / Фото: Коллаж: Сегодня

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли. Стороны обсудили многие важные вопросы.

Об этом сообщил у Telegram Валерий Залужный.

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По словам главнокомандующего, они затронули вопрос реализации стратегических задач сил обороны Украины. Главной из этих задач является освобождение украинских земель в пределах международно признанных границ.

"Важным условием успеха наших оборонных и контрнаступательных действий является обеспечение соответствующим материально-техническим ресурсом. Мы искренне благодарны за предоставленную и очень рассчитываем на дальнейшую помощь от партнеров", – говорится в сообщении.

Также Валерий Залужный сообщил, что генерал Милли передал заверения президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Мой коллега также отметил, что гордится Вооруженными силами Украины и украинским народом, которые вызывают восхищение всех людей мира, которым дорога свобода", – написал Залужный.

Поддержка США

CNN сообщило, что Министерство обороны США рассматривает 1300 предложений от 800 компаний относительно новых инновационных вооружений и коммерческих возможностей, которые они могли бы разработать и выработать для Украины, чтобы использовать их в борьбе против вторжения России

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Ожидается, что в ближайшие недели Пентагон примет решение о том, какие идеи он будет реализовывать. Минобороны США ищет производителей, которые могут реализовать проекты за 30 дней или более сложные – за 180 дней.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, которая будет включать современные западные системы противовоздушной обороны.