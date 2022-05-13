Зеленский готов встретиться с Путиным при двух условиях

Россия отреагировала на заявление Зеленского и считает, что к переговорам необходимо готовиться

Зеленский готов сесть за стол переговоров в президентом РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным без посредников и на условиях диалога. Об этом глава нашего государства заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

"Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников каких-либо. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов", — сказал Зеленский.

Также он отметил, что после каждой войны приходит мир, и если есть возможность закончит ее диалогом, то нужно использовать этот шанс.

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"Этап, когда с РФ можно было вести диалог "с вином за столом" в прошлом. В этом бокале не вино, а кровь наших людей. Но должен быть прагматичный диалог. Мы понимаем, что после каждой войны приходит мир, и если есть шанс закончить войну диалогом, нужно использовать этот шанс", – рассказал Зеленский.

Также президент Украины призвал Италию бойкотировать российских туристов.

"Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть. И даже те, кто не участвовал, не был на поле боя и не стрелял, но они молчат, они поддерживают свое политическое руководство, они должны жить не в том комфорте – никакой недвижимости, никаких счетов", – заявил президент.

По его словам, помимо олигархов, влияние санкций должны ощутить на себе обычные отдыхающие из РФ, он отметил, что нужно им сказать, что отдых в Европе закончился.

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Российская сторона отреагировала на заявления Зеленского о готовности встречи с Путиным.

"Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского, но провести ее без подготовки невозможно", — заявил Песков.

Переговоры с агрессором

Зеленский заявлял ранее, что Украина не может поступиться своей территориальной целостностью – есть компромиссы, на которые страна не может пойти в переговорах с президентом России.

"Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом. Об этом говорил украинский народ. Украинцы не встречали российских солдат с букетом цветов, а встречали их храбро. Они встречали их с оружием в руках", – заявлял он.

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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон настаивают на проведении переговоров по прекращению огня на условиях, которые для себя решит Украина.

Российский математик, журналист, политический деятель Андрей Пионтковский считает, что, Москва сейчас очутилась в безвыходном положении. Он заявил, что окружение Путина или дает "сумасшедшей группе Путина-Патрушева карт-бланш идти до конца, в самый позорный финал, или они предпримут какую-то попытку или Брестского мира, или XX съезда".