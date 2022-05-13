Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Динамо - Флора: видеоонлайн ⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Зеленский готов встретиться с Путиным при двух условиях

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 мая, 13:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Россия отреагировала на заявление Зеленского и считает, что к переговорам необходимо готовиться
Зеленский готов сесть за стол переговоров в президентом РФ
Зеленский готов сесть за стол переговоров в президентом РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным без посредников и на условиях диалога. Об этом глава нашего государства заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

"Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников каких-либо. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов", — сказал Зеленский.

Также он отметил, что после каждой войны приходит мир, и если есть возможность закончит ее диалогом, то нужно использовать этот шанс.

Реклама

"Этап, когда с РФ можно было вести диалог "с вином за столом" в прошлом. В этом бокале не вино, а кровь наших людей. Но должен быть прагматичный диалог. Мы понимаем, что после каждой войны приходит мир, и если есть шанс закончить войну диалогом, нужно использовать этот шанс", – рассказал Зеленский.

Также президент Украины призвал Италию бойкотировать российских туристов.

"Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть. И даже те, кто не участвовал, не был на поле боя и не стрелял, но они молчат, они поддерживают свое политическое руководство, они должны жить не в том комфорте – никакой недвижимости, никаких счетов", – заявил президент.

По его словам, помимо олигархов, влияние санкций должны ощутить на себе обычные отдыхающие из РФ, он отметил, что нужно им сказать, что отдых в Европе закончился.

Реклама

Российская сторона отреагировала на заявления Зеленского о готовности встречи с Путиным.

"Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского, но провести ее без подготовки невозможно", — заявил Песков.

Переговоры с агрессором

Зеленский заявлял ранее, что Украина не может поступиться своей территориальной целостностью – есть компромиссы, на которые страна не может пойти в переговорах с президентом России.

"Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом. Об этом говорил украинский народ. Украинцы не встречали российских солдат с букетом цветов, а встречали их храбро. Они встречали их с оружием в руках", – заявлял он.

Реклама

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон настаивают на проведении переговоров по прекращению огня на условиях, которые для себя решит Украина.

Российский математик, журналист, политический деятель Андрей Пионтковский считает, что, Москва сейчас очутилась в безвыходном положении. Он заявил, что окружение Путина или дает "сумасшедшей группе Путина-Патрушева карт-бланш идти до конца, в самый позорный финал, или они предпримут какую-то попытку или Брестского мира, или XX съезда".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 13 мая
1
Личный состав 26900
Личный состав
2
Самолеты 200
Самолеты
3
Вертолеты 162
Вертолеты
4
Танки 1205
Танки
5
ББМ 2900
ББМ
6
Артиллерия 542
Артиллерия
7
Средства ПВО 88
Средства ПВО
8
РСЗО 193
РСЗО
9
БПЛА 405
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2042
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Федосенко Павел Юрьевич – подполковник, командир 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Прошел Иловайск, Дебальцево, Светлодарскую дугу... Трижды ранен. Сейчас успешно бьет врага на востоке. За эффективную оборону Харькова - Герой Украины.
Слава Украине!
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30409.9

Binance Coin (BNB)

301.35

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

69.43

Theta (THETA)

1.46

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,74
42,63
32,36
-
-
44,74
-
-
37,59
42,59
31,50
-
37,68
42,63
32,97
-
-
49,00
-
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,38
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,42 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.42

Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять