Зеленский наградил 242 защитников Украины, восьмерых – посмертно

Президент отметил наградами участников боевых действий

Глава государства наградил 242 защитников Украины. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 242 защитников Украины, восьмерых из них – посмертно.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

Реклама

Подробности

"Подписал вечером два указа о награждении наших героев. В общей сложности государственными наградами отмечены 242 участника боевых действий, из них восемь – посмертно. Вечная память всем, чьи жизни унесли оккупанты! Вечная слава каждому и каждой, кто воюет за Украину! Слава Украине!", – отметил Зеленский.

Зеленский рассказал, сколько ВСУ отбили у оккупантов населенных пунктов

С начала полномасштабного вторжения украинские военные уже смогли отбить у оккупантов 1017 населенных пунктов, 2603 еще предстоит освободить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу и политикам Люксембурга.

По его словам, российские войска зашли в 3620 населенных пунктов, сейчас под их контролем находится 20% территории Украины.

" Российские войска зашли в 3 тысячи 620 населенных пунктов Украины. 1017 из них уже удалось уволить. Еще 2 тысячи 603 – предстоит освободить", – сказал президент.

Раньше мы писали, что Зеленский рассказал о ситуации на фронте за прошедшие сутки. Ключевые мишени сейчас – города на Донбассе.