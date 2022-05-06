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Зеленский назвал количество ракет, которые Россия запустила по Украине с 24 февраля

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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6 мая, 00:53
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За последние дни было 22 ракетных удара по территории нашей страны
Зеленский заявил, что Россия выпустила более 2 тысяч ракет по Украине.
Зеленский заявил, что Россия выпустила более 2 тысяч ракет по Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля Россия использовала против Украины уже 2014 ракет. Каждый из таких прилетов – это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращение к народу Великобритании и народу Украины.

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Он рассказал, что 3 мая, когда премьер-министр Британий Борис Джонсон выступал в Верховной Раде, российская армия нанесла по Украине 15 ракетных ударов.

"И это можно назвать определенным "российским комплиментом" твоей блестящей речи и нашему плодотворному межгосударственному сотрудничеству. Потому что вчера (4 мая, – ред.) таких ударов было только семь", – сказал Зеленский.

Он констатировал, что Россию раздражает близость Украины и Великобритании.

Россия запустила 2014 ракет по Украине

"В общем, за время этой войны российская армия использовала против Украины уже 2014 ракет. Зафиксировано 2682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. Каждый из таких "прилетов" – это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, если взять только медицинскую инфраструктуру, то на сегодняшний день российские войска уничтожили или повредили уже почти 400 учреждений здравоохранения. Это больницы, роддомы, амбулатории.

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Так, временно оккупированных районах Украины на востоке и юге – просто катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам. Не хватает даже самых простых препаратов.

"Россия принесла в Украину, в Европу такие проблемы, которые мы и представить не могли еще несколько месяцев назад. Это фактически полное отсутствие лечения для больных раком. Это крайне усложненный или полностью отсутствующий доступ к инсулину для больных сахарным диабетом. Это невозможность провести хирургические операции... Это даже нехватка антибиотиков! Вот это последствия российской оккупации для части нашей земли, для части нашего народа, который мы должны освободить от захватчиков", – добавил Зеленский.

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ББМ
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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

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КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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