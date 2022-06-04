Зеленский об ударе РФ по Святогорской лавре: Ждем реакции ООН и ЮНЕСКО

РФ безразлично, что именно превращать в руины

Владимир Зеленский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты нанесли удар по Святогорской лавре, зная, что там нет военных объектов и укрываются от боевых действий сотни мирян.

Об этом глава государства написал в Telegram.

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"Русская артиллерия сегодня снова ударила по Святогорской лавре в Донецкой области. Уничтожен Всехсвятский скит. Он был освящен еще в 1912 году. Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его сожгла российская армия", – сказал он.

Зеленский напомнил, что на этой же неделе, в среду, российские снаряды разорвались прямо в кельях монахов лавры, в результате чего четыре человека погибли, еще четверо – тяжело ранены.

Он уточнил, что Святогорск находится под огнем еще с мая.

"Оккупанты точно знают, какой объект обстреливают. Они знают, что на территории Святогорской лавры нет военных целей. Знают, что там укрываются от боевых действий около 300 мирян, в том числе 60 детей. Но все равно российская армия обстреливает лавру, как и весь Донбасс. Как и любую другую территорию и любой другой объект Украины, до которого может дотянуться. Им безразлично, что именно превращать в руины", – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что 31 мая Верховная Рада Украины обратилась к ЮНЕСКО с требованием лишить Россию членства в организации.

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"Украинская дипломатия последовательно работает над этим. Ни одно другое государство, кроме России, не уничтожало в Европе столько памятников, культурных и социальных объектов за все время после Второй мировой войны. Каждая сожженная Россией в Украине церковь, каждая взорванная школа, каждый разрушенный мемориал доказывает, что России не место в ЮНЕСКО. О чем можно говорить с государством-варваром, с государством-террористом? О том, какими артиллерийскими снарядами лучше уничтожать историческое наследие?" – добавил он.

Зеленский отметил, что Украина ожидает логичный и справедливый ответ от ООН и ЮНЕСКО.

"Это Организация Объединенных Наций, и ее устав не предусматривает объединения с террористами. Изоляция России должна быть полной, она должна отвечать за свои преступления", – подчеркнул президент.

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