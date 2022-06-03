Зеленский с командой записал видео к сотому дню войны

Президент Владимир Зеленский записал видео возле Офиса в правительственном квартале Киева вместе с премьером, главой ОП и участниками переговорной группы Украины с Россией.
Видео опубликовали на странице главы государства в Instagram.
"Лидер фракции здесь, глава ОП здесь, премьер-министр Украины Шмыгаль здесь, Подоляк здесь, президент здесь. Наша команда гораздо больше. Вооруженные силы Украины здесь. И самое главное – наш народ здесь. Защищаем Украину уже 100 дней. Победа – за нами", – сказал Зеленский.
Подобное видео Зеленский записывал в начале полномасштабного вторжения, когда российские пропагандисты распространяли дезинформацию, будто украинский президент покинул территорию Украины.
Предыдущие заявления Зеленского
- Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 1 июня и заявил, что ЕС согласовал шестой санкционный пакет против России. Президент также отметил, что ожидает от западных партнеров отключения одного из крупнейших российских банков – Сбербанка – от SWIFT в рамках шестого санкционного пакета, прекращения вещания российских дезинформационных каналов в Европе и новых персональных санкций.
- Украина построит современную систему противовоздушной обороны, которая будет крепче, чем израильский "Железный купол". Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в среду в ходе общения по видеосвязи с учениками Дрогобычского лицея, находящимися в Польше. Он ответил на вопрос одного из учеников.
- Кроме того, глава государства заявил, что Украина в условиях войны с Россией получила возможность сформировать именно то будущее, которое выберет ее народ.
- Президент Украины Владимир Зеленский также обнародовал новые данные о потерях украинских военных на войне против России. Каждый день на фронте погибают около 60-100 защитников Украины. Еще полтысячи получают ранения.
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