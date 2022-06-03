Зеленский с командой записал видео к сотому дню войны

Более трех месяцев идет героическое противостояние украинцев российским оккупантам

Зеленский и первые лица Украины записали обращение к украинцам. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский записал видео возле Офиса в правительственном квартале Киева вместе с премьером, главой ОП и участниками переговорной группы Украины с Россией.

Видео опубликовали на странице главы государства в Instagram.

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"Лидер фракции здесь, глава ОП здесь, премьер-министр Украины Шмыгаль здесь, Подоляк здесь, президент здесь. Наша команда гораздо больше. Вооруженные силы Украины здесь. И самое главное – наш народ здесь. Защищаем Украину уже 100 дней. Победа – за нами", – сказал Зеленский.

Подобное видео Зеленский записывал в начале полномасштабного вторжения, когда российские пропагандисты распространяли дезинформацию, будто украинский президент покинул территорию Украины.

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Предыдущие заявления Зеленского