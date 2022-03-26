Зеленский обратился к властям Катара – главное из обращения президента

Зеленский выступил с обращением к властям Катара / Фото: Коллаж: Сегодня

Преизеднт Украины Владимир Зеленский выступил перед властями Катара. Он призвал страну наращивать производство энергоносителей, "чтобы в России поняли, что ни одно государство не должно использовать энергоносители как оружие и для шантажа мира".

Видео обращения он опубликовал в Telegram.

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"Когда страны Европы откажутся от закупок российской нефти и газа – вопрос времени. Ответственные государства, в частности, Государство Катар, – это надежные и солидные поставщики энергоресурсов. И могут внести свой вклад в стабилизацию ситуации в Европе. Могут сделать очень многое, чтобы справедливость была восстановлена", – сказал президент.

Что сказал Зеленский – главные тезисы:

"Россия больше Украины в 28 раз. Россия это самое большое по площади государство на планете.

Оказалось, что им этого не достаточно. Руководство России хочет забрать еще и нашу территорию, наши ресурсы, наших людей в качестве рабочей силы".

"ООН и все другие международные структуры не обладают необходимой внутренней силой, чтобы возвращать людям базовую ценность. Чтобы возвращать странам мир. Потому что в этих структурах не обеспечена внутренняя справедливость. Голос привилегированных там все еще заглушает голос большинства".

"Нам нужна реальная реформа международных институтов, механизмов ООН, чтобы обеспечить безопасность. Чтобы тот, кто в 28 раз больше, не думал, что может позволить себе что угодно. И чтобы ядерный статус государства не служил ему разрешением на любую несправедливость против других государств".

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