Зеленский отреагировал на обстрел вокзала в Краматорске

Враг прекрасно знал, что на вокзале находятся мирные жители и специально туда направил ракеты

Зеленский осудил варварскую бомбардировку вокзала / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные не могут противостоять ВСУ в бою и поэтому стреляют по мирному населению. Об этом на своей странице в Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский комментируя обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске.

"Армия РФ не изменяет своим методам ведения войны. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают мирное население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", – прокомментировал случившееся президент.

По его словам, по вокзалу оккупанты ударили "Точкой-У", в тот момент там тысячи мирных граждан ожидали эвакуации.

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"Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели уже на месте", – сказал Зеленский.

Ракетный удар по Краматорску

8 апреля российские оккупанты выпустили две ракеты по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где в тот момент жители города ждали свои поезда для эвакуации. В результате ракетных обстрелов вокзала Краматорска, по оперативным данным, более 30 человек погибли и более 100 раненых.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук накануне заявляла, что украинцы, которые находятся в Луганской и Донецкой областях, должны эвакуироваться, пока есть возможность, потому, что вскоре ожидается обострение ситуации в этом регионе.