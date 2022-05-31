Зеленский ответил на захватнические планы Путина

Президент высказался о деоккупации украинских территорий

Владимир Путин, Владимир Зеленский / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на планы президента РФ Владимира Путина захватить Луганскую область до 1 июня, а Донецкую – до 1 июля. Об этом он сказал на брифинге после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

"Нам все равно, какие планы у Российской Федерации. На востоке нам сложно, потому что не хватает соответствующего количества оружия. Мы не привязываемся к датам деоккупации, мы привязываемся к людям. Если наши операции будут связаны с десятками тысяч жертв, мы будем пытаться сохранить наших людей и ждать соответствующего оружия. Именно они деоккупируют территории. Потому что эти территории без живых украинцев нам, честно говоря, не в приоритете", — сказал он.

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Планы РФ

Ранее стало известно, что вооруженным силам РФ приказано оккупировать территорию Луганской и Донецкой областей до 1 июня и до 1 июля соответственно. Такую задачу российским войскам поставил лично президент России Владимир Путин.

Сначала российские военные должны выйти на административные границы Луганской области — захватить контроль над всей территорией региона, согласно поставленной задаче, они обязаны до завтрашнего дня. Донецкую область хотят полностью взять под контроль до 1 июля.

Эти данные свидетельствуют, что государство-агрессор отказалось от одновременного захвата всей территории Донбасса.

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