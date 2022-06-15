Зеленский поблагодарил три страны за поддержку вступления Украины в ЕС

Президент рассчитывает, что Украина в скором времени получит статус кандидата в члены Евросоюза

Зеленский надеется на позитивное решение Еврокомиссии относительно статуса кандидата в члены ЕС для Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку евроинтеграции Украины три страны-кандидата в члены Европейского Союза – Албанию, Черногорию и Северную Македонию.

Соответствующее заявление он сделал 15 июня после переговоров с премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем.

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"Албания, Черногория и Северная Македония поддерживают предоставление нашему государству статуса кандидата на членство в ЕС. На этом европейском пути наши страны не являются конкурентами, а только дополняют и усиливают возможности друг друга. Эди Рама и Дритан Абазович, спасибо за визит и продуктивные переговоры!" – заявил он.

Путь Украины в Евросоюз

Как известно, Украина официально начала евроинтеграционный процесс. Все лидеры государств и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" нашей стране. Следующее слово – за Еврокомиссией.

Ожидается, что Европейская комиссия примет окончательное решение о статусе кандидата Украины уже в июне.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. Перед этим Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.

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Кто против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

Признание Украины страной-кандидатом в конечном итоге требует единодушного одобрения 27 глав государств и правительств в Европейском совете, которые, как ожидается, рассмотрят этот вопрос на саммите в Брюсселе на следующей неделе. Официальные лица и дипломаты заявили, что по крайней мере три страны по-прежнему выступают против.

Сторонники заявки Украины заявили, что любая задержка с предоставлением статуса кандидата будет глубоко деморализующей для Украины, поскольку вторгшиеся российские войска продолжают занимать большие участки юга и востока страны и стремятся захватить весь восточный регион Донбасса.

В последние недели некоторые лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, предположили, что было бы полезнее предоставить Украине какой-то временный статус, который укрепит ее отношения с ЕС. Макрон сказал, что даже если Украина будет признана страной-кандидатом, в соответствии с существующими процедурами присоединения Украине потребуется более десяти лет, чтобы присоединиться к блоку.