Зеленский провел совещание с Кабмином на тему исполнения госбюджета

Участники встречи обсудили, откуда брать деньги в государственную казну

Владимир Зеленский провел совещание на тему украинской экономики / Фото: Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами Кабмина и представителями ОП о состоянии исполнения госбюджета на текущий год и введении эмбарго на торговлю с Россией. Об этом сообщается на сайте президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в первом квартале госбюджет удалось выполнить на 110%. Во втором квартале из-за вторжения РФ прогнозируется существенное недовыполнение государственного бюджета.

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Также участники совещания обсудили возможные источники наполнения казны. В частности, это донорская помощь, специальные права заимствования МВФ и т.д.

При неблагоприятном развитии событий рассматривается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов, начиная с мая. Чтобы этого не допустить, необходимо как можно быстрее запустить работу отечественной экономики как тяжелой промышленности, так и малого и среднего бизнеса.

Президент дал правительству поручение формализовать прекращение товарооборота Украины с РФ.

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