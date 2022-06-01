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Зеленский прямо сказал, могут ли ВСУ ударить по РФ из американского дальнобойного оружия

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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1 июня, 07:54
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США предоставят дальнобойные пусковые установки для обороны Украины
Зеленский объяснил, использует ли оружие США против России.
Зеленский объяснил, использует ли оружие США против России. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский уверяет, что призывы предоставить Украине оружие большей дальности направлены на защиту территории нашей страны. ВСУ не будут использовать такие вооружения для атак по территории России.

Об этом Зеленский заявил в интервью Newsmax.

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По его словам, настоятельные призывы передать оружие большей дальности направлены на защиту территории Украины, а не на нападение на Россию на ее земле, как она сделала с Украиной.

"Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория в Украине", – сказал Зеленский.

Украина не уступит Путину свои территории

Президент отметил, что РФ должна быть готова к тому, что Украина не отдаст свои территории.

"Мы не готовы уступить ни одну из наших территорий, потому что наши территории — это наши территории, это наша независимость, наш суверенитет", – сказал Зеленский.

Он признал, что "с некоторыми территориями есть некоторые сложности, есть некоторые детали, но все эти сложности можно было бы обсудить, чтобы остановить войну".

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Зеленский добавил, что принадлежность Донецкой и Луганской областей, которые Путин пытался объявить независимыми, не подлежит обсуждению. Президент уверен, что есть возможность решить этот вопрос дипломатическим путем.

"Если речь идет об ультиматумах и "вы должны уступить треть своей территории, мы оставим вас в покое и оставим в живых" — это не то, о чем мы можем договориться", — сказал президент Украины.

Почему США тянули с поставками современных пусковых установок

Как писал Wall Street Journal, украинское военное командование на протяжении нескольких недель убеждало американских партнеров согласовать предоставление современных пусковых установок М270 MLRS и М142 Himars. Однако в правительстве США ряд чиновников были обеспокоены возможной передачей с такими пусковыми установками совместимых с ними ракет, имеющих дальность почти 300 километров (ATACMS).

Американские чиновники опасались, что ВСУ могут вести огонь по критической инфраструктуре на территории России, а также по территориям Крыма и Донбасса, оккупированным с 2014 года.

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СМИ со ссылкой на источники сообщают, что администрация Байдена рассматривает предоставление таких установок только с такими боеприпасами, которые позволяют использовать их как реактивные системы залпового огня, а не оперативно-тактические ракетные комплексы. Дальность этих боеприпасов – от 30 до 70 километров.

Установки позволят украинским защитникам вести огонь по оперативному тылу российских подразделений и бороться с подкреплениями второго эшелона. Кроме того, это повысит эффективность контрбатарейной борьбы ВСУ в артиллерийском противостоянии в Донбассе.

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