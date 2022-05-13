Зеленский рассказал, есть ли угроза наступления РФ из Приднестровья

По словам президента, на границе есть техника врага, однако очень большой угрозы для Украины нет, ведь группировка РФ не готова

Зеленский рассказал о возможном наступлении РФ со стороны Приднестровья / Коллаж "Сегодня"

Российское наступление на Украину со стороны Приднестровья вполне возможно. Однако для Украины не будет большой угрозы. Все из-за того, что в оккупированном молдавском регионе находится слабая группировка.

Об этом сообщает сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина.

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По словам президента, Россия может начать наступление из Приднестровья, ведь 100% военных там контролирует Российская Федерация.

"Что касается людей, мы понимаем, что может быть группировка до 15 тысяч, но она не очень готова. Поскольку у них нет границы с Российской Федерацией, они могут получить подкрепление только с неба. Эта часть группировки, если она пойдет, мы их не очень боимся. Потому что из 15 тысяч умеют воевать до 3 тысяч человек, насколько мы знаем. Это может быть вызовом, но мы не видим там очень большой угрозы", – отметил Зеленский.

Обстановка

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина может захватить самопровозглашенное образование "Приднестровье" по "щелчку пальцев". Однако для этого должно быть соответствующее обращение официального Кишинева.

В аннексированном Россией де-факто регионе Молдовы, так называемой Приднестровской молдавской республике ("ПМР"), гремят взрывы, а Кремль традиционно обвиняет в провокациях Украину.

Разведка Минобороны Украины сообщила, что РФ готовит ракетный удар по непризнанной "Приднестровской молдавской республике" с жертвами среди мирного населения.

В Кремле приняли решение о войне против Молдовы. Для Украины будет решающим то, к чему приведут события в Молдове. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинской разведке. Реклама

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