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Зеленский рассказал, есть ли угроза наступления РФ из Приднестровья

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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13 мая, 13:57
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По словам президента, на границе есть техника врага, однако очень большой угрозы для Украины нет, ведь группировка РФ не готова
Зеленский рассказал о возможном наступлении РФ со стороны Приднестровья / Коллаж "Сегодня"
Зеленский рассказал о возможном наступлении РФ со стороны Приднестровья / Коллаж "Сегодня"

Российское наступление на Украину со стороны Приднестровья вполне возможно. Однако для Украины не будет большой угрозы. Все из-за того, что в оккупированном молдавском регионе находится слабая группировка.

Об этом сообщает сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина.

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По словам президента, Россия может начать наступление из Приднестровья, ведь 100% военных там контролирует Российская Федерация.

"Что касается людей, мы понимаем, что может быть группировка до 15 тысяч, но она не очень готова. Поскольку у них нет границы с Российской Федерацией, они могут получить подкрепление только с неба. Эта часть группировки, если она пойдет, мы их не очень боимся. Потому что из 15 тысяч умеют воевать до 3 тысяч человек, насколько мы знаем. Это может быть вызовом, но мы не видим там очень большой угрозы", – отметил Зеленский.

Обстановка

  • Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина может захватить самопровозглашенное образование "Приднестровье" по "щелчку пальцев". Однако для этого должно быть соответствующее обращение официального Кишинева.
  • В аннексированном Россией де-факто регионе Молдовы, так называемой Приднестровской молдавской республике ("ПМР"), гремят взрывы, а Кремль традиционно обвиняет в провокациях Украину.
  • Разведка Минобороны Украины сообщила, что РФ готовит ракетный удар по непризнанной "Приднестровской молдавской республике" с жертвами среди мирного населения.

  • В Кремле приняли решение о войне против Молдовы. Для Украины будет решающим то, к чему приведут события в Молдове. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинской разведке.

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