Зеленский ввел санкции против Путина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против международного преступника Владимира Путина, который с 24 февраля ведет войну против Украины.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.
Что известно
В Указе сказано: "Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается). Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины".
Также Путину запрещено совершать на территории Украины торговые сделки, сделки с ценными бумагами, необходимо разорвать с ним действующие контракты, а также запрещено ему передавать какие-либо технологии. Запрещено Путину иметь земельные участки в нашей стране.
Путин, как и любой другой фигурант данного санкционного списка, лишается всех государственных наград, полученных от Украины, и ему запрещен въезд на территорию Украины.
Другие фигуранты
Также аналогичные меры коснулись:
- пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова;
- премьер-министра России Михаила Мишустина;
- министра обороны Сергея Шойгу;
- заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой;
- первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова;
- а также всех заместителей главы правительства государства-агрессора.
Всего в списке более 260 россиян и 236 российских предприятий.
Санкции
В начале июня международная рабочая группа Ермака-Макфола представила дорожную карту индивидуальных санкций против россиян. В документе определены категории людей, в отношении которых должны быть введены ограничения в первую очередь.
Продавив 6-й пакет санкций против России с нефтяным эмбарго Евросоюз начал работу над седьмым, поскольку международный преступник Владимир Путин не демонстрирует желание закончить войну в Украине и прекратить шантажировать мир продовольственным кризисом.
2 июня США опубликовали новый перечень граждан России, которые попали под санкции в связи с нападением их страны на Украину. В новом списке 17 фамилий граждан РФ, включая официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"