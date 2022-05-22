Зеленский выступил в Раде после Дуды и пошутил о скандале с голосованием за Польшу на Евровидении

Президент Украины заявил о нерушимом единстве с народом Польши

Зеленский обратился к Дуде в украинском парламенте. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита своего польского коллеги Анджея Дуды пошутил о результатах украинского жюри на песенном конкурсе "Евровидение-2022". Он подчеркнул, что ничто не сможет нарушить единство Украины и Польши, даже это голосование.

Процитировал президента нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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"Никто не может нарушить наше единство. Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении", – сказал президент.

Он также добавил, что на фронте Украина защищает не только себя, но всю Европу.

"Поляки это знают, уважают и ценят, всячески этому способствуют... Именно поэтому мы все равно видим санкционные меры. Польша является одним из лидеров продвижения санкций, крайне необходимых для того, чтобы принудить Россию к миру", – заявил Зеленский.

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Выступление Зеленского в Раде 22 мая

Скандал на Евровидении

Члены жюри из Украины оценили выступление участника из Польши в ноль баллов, а украинские зрители – в 12. Такая ситуация вызвала настоящий шок у украинцев. В Сети можно встретить много возмутительных комментариев, мол поляки очень нас поддерживают во время войны с Россией, так что их нужно было бы поддержать на вокальных соревнованиях.

Украинская группа Kalush Orchestra, победившая в этом году в песенном конкурсе, также удивлен такими оценками для Польши.

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На самом деле, очень странная ситуация получилась. Мне самому неудобно перед Польшей. Мне лично очень нравится песня Ochman и она даже есть в моих ТОП-5 (песен "Евровидение-2022" – Ред.). Потому это было удивительно, но я не знаю всех деталей. Надеемся, что наши друзья поляки не будут держать обиду ни на кого, – сказал Олег Псюк в ответ на вопросы корреспондента "Сегодня".

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