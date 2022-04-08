Украинский Сталинград – что происходит на Донбассе и почему здесь может решиться исход войны

Война в Украине вышла на новый этап – разбираем, как будут действовать русские и что им противопоставит ЗСУ, как готовятся к обострению мирные жители и какой исход можно считать нашей победой

На Донбассе решается судьба всей Украины, говорят политики / Фото: Коллаж: Сегодня

Очень скоро – по разным оценкам, от нескольких часов до 2 – 3 дней, русские оккупанты начнут наступление на Донбассе. Их цель – окружить и разделить подразделения ЗСУ. Устоят ли защитники Украины, эксперты не берутся оценивать. Не знают, чем закончится противостояние, и официальные лица. Постараемся разобраться: высоки ли наши шансы победить на Донбассе и что именно может считаться победой?

Прежние оценки ситуации для предстоящего противостояния на Донбассе не подходят. Русские видимо применят здесь новую тактику. Да и общая картина здесь существенно отличается. При этом значение будущего противостояния сложно переоценить. Если ЗСУ выстоят на Донбассе, война вероятно вскоре закончится. А если победит враг, есть опасения, что столица снова окажется под угрозой блокады.

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Президент Зеленский называет Донбасс "украинским Сталинградом". Он уверен, что здесь решится судьба войны.



Чем ситуация на Донбассе отличается от обороны Харькова и Киева

У нового этапа военных действий – много особенностей. Они делают ситуацию совершенно непохожей на то, что было прежде. Вот некоторые из этих особенностей:

В начале, рассчитывая на блицкриг, Путин ударил сразу по всем направлениям: на юге – по Херсону, Николаеву и Мариуполю, на востоке – по украинскому Донбассе, на северо-востоке – по Харькову, на севере – по Чернигову и Киевской области. Поставленных целей он нигде не достиг. Теперь Путин пытается собрать все силы вместе, и нанести удар по сравнительно небольшой территории.Перевес сил противника на некоторых участках вероятного наступления – 8 к 1, это очень много. У врага больше нет проблем с резервом. Не будет так, как в Киевской области, где русские танки доехали до Дымера, но потом оказалось, что подвозить им дизель, снаряды и продовольствие за 100 км из Белоруссии – непонятно как. Сейчас боевые действия будут, считай, на линии разграничения. Никаких проблем со снабжением. Враг на Донбассе заходит с трех сторон: с востока – через оккупированные территории, с юга – с захваченных частей Донецкой и Запорожской области – через Волноваху. С севера, из приграничны районов Харьковской и Луганской области – через Купянск. Каждый большой город становится проблемой для российских войск, настоящей крепостью. Но на украинском Донбассе таких крепостей мало. Например, общее население Славянска и Краматорска, образующих агломерацию – 260 тыс., в 2 раза меньше, чем в Мариуполе. На украинском Донбассе часто предательство властей. Во многих городках, райцентрах у власти – представители самораспустившейся партии ОПЗЖ. Они помогают оккупантам. Так, например, произошло в Купянске.

Есть и сильные стороны. На Донбассе – наиболее боеспособная, опытная и хорошо оснащенная группа сил ЗСУ. Она готова дать бой врагу.

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Армия России, между тем, все та же – солдаты не хотят воевать, присутствует деморализация. Часть военных, которых Путин шлет на Донбасс, это слабо контролируемая банда насильников и мародеров.

Также русских оккупантов сковывает Мариуполь, взять который так и не удалось. В пропагандистских СМИ России высказывается предположение, что наступление на Донбассе начнется, как только Мариуполь будет полностью взят. На это отводят несколько дней. Но дело может и растянуться.



Как будут идти военные действия

Враг сжимает кольцо вокруг районов, где ЗСУ решило оборонятся. Таких района несколько:

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В Луганской области – Северодонецк – Лисичанск – Рубежное – Кременная. Орки почти подобрались к Кременной, но 7 апреля ЗСУ отбили врага на 7 – 10 км от этого населенного пункта. Тем не менее, эта агломерация под постоянными артобстрелами. Больше всего досталось Рубежному. Орки сначала жестоко обстреляли город, а затем оккупировали его центральную часть. В моргах – огромное количество погибших мирных граждан. Стоящая особняком на границе украинской части Луганской области и ОРДЛО Попасная. Ситуация уже давно – тяжелая. В Донецкой области ЗСУ будут обороняться на линии Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка – Авдеевка – Курахово. Ситуация тоже непростая.

7 апреля Генштаб сообщил, что ближайшее время противник попытается прорвать оборону ЗСУ в таких местах:

Курахово

Авдеевка

Северодонецк

В этих населенных пунктах очень горячо из-за ударов артиллерии и авиации. Возможно все это – только разминка.

В Рубежном не осталось ни одной больницы, не поврежденной обстрелами



Мирные жители пытаются покинуть украинский Донбасс.

Глава Луганской ОВГА Сергей Гайдайпризывает жителей эвакуироваться:

"Шансов спасти себя и родных от российской смерти с каждым днем все меньше", – говорит Гайдай.

О том же говорят власти Донецкой области. Из Покровска и Краматорска ходили эвакуационные поезда. В соцсети выкладывают видео столпотворения на вокзале Краматорска 7 апреля. Кажется, намеревался уехать весь город. Но около 9 вечера стало известно: эвакуация поездами стала невозможна. Агрессор перебил дорожные пути – единственную ветку, соединяющую Краматорск с Большой землей. Выезжать все еще можно автотранспортом.

После повреждения железнодорожной линии из Краматорска, выезд из горячей точки возможен только автотранспортом

Причем, это совершенно разумно – и не только по опыту Мариуполя. На Донбассе есть еще один пример – Волноваха. Она – как раз к югу от линии обороны ЗСУ.

Волноваху русские оккупанты практически стерли с лица земли. Почти не осталось неповрежденных жилых домов, не работают коммуникации. Тем не менее, в Волновахе все еще продолжается жизнь. Некоторым людям просто некуда деться.

Через Волноваху российские войска прорываются на украинский Донбасс с юга. Донецкую область с юга – в направлении Курахово. В окрестных городках 7 апреля еще было тихо. В местных чатах писали, что дорога на Днепр свободна. И добавляли:

"Со дня на день будет жарко, это точно. Надеемся на лучшее".

Откуда русские под Северодонецком?

Северодонецк далековато от границы с Россией. И с ОРДЛО он тоже не рядом. Как получилось, что он уже под ударом?

В первые дни войны Россия захватила север Луганской области – Старобельск, Новопсков, а также Купянск в Харьковской области. Купянск – узел железных дорог и автомагистралей. Отсюда есть трасса на Славянск и еще одна – на Лисичанск.

Сейчас русские используют и железную дорогу, и автомагистрали для транзита военной техники на Донбасс. Об этом множество видео в соцсетях.

Дело в северных районах Харьковской и Луганской области у русских хорошо пошло из-за многочисленных случаев предательства со стороны местных властей и представителей силовых структур. Например, направился по кривой дорожке мэр Купянска Геннадий Мацегора.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил факт сотрудничества Мацегоры с орками. Его пример характерный: Мацигора – член распустившейся партии ОПЗЖ. Члены этой партии совершали предательства и в Мариуполе.

Также предателем оказался мэр города Балаклея в Харьковской области Иван Столбовой. Сначала думали, что Столбового захватили русские. Потом выяснилось: он сотрудничает с ними. Сейчас в Балаклее оккупантов почти не осталось. И Столбовой с семьей выехали на территорию России. Об этом пишут во всех местных telegram-чатах.

Telegram-канал "Зрадники Луганщини та України" ведет учет коллаборантов и подсчитывает нанесенный ими ущерб. Худшее, что они делают – сливают русским списки ветеранов АТО, активистов, журналистов. После этого люди пропадают. Их дальнейшая судьба неизвестна.



Хороший и плохой сценарии

На самом деле сценария даже не два. Но основные – поражение Украины и поражение России.

Чтобы понять важность обоих, нужно вспомнить внешнюю политику. 29 марта в Стамбуле начались переговоры представителей Украины и России о восстановлении мира. Украина выдвинула приемные для себя условия, Россия их приняла к сведению. Но окончательного решения не вынесла.

Вероятно, Россия сделала ставку именно на победу на Донбассе. Как известно, Путину нужна хоть какая-то победа. Если успеха он не добьется, переговоры скорее всего останутся единственным возможным вариантом. Поэтому выстоять и нанести противнику максимально возможный урон – сейчас лучший вариант для Украины.

Теперь о поражении Украины. Тут не все однозначно. Ну, например, если ЗСУ отступают на заранее подготовленные рубежи, опять-таки, нанося максимальный урон противнику – это одна история. И не факт, что подобная ситуация осложнит переговоры.

Если подразделения ЗСУ попадают в котел – совершенно другая история. Пожалуй, худшая из возможных. Россия тут же вспомнит вроде уже забытые требования, такие как "демилитаризация".

Какой вариант более вероятен? Никто сейчас на этот вопрос не может однозначно ответить.



Что говорят эксперты

Главный украинский оптимист Алексей Арестович считает плохой сценарий не особенно вероятным. Он отмечает, что моральный дух русских солдат низкий, войска, которые бросают в бой, не прошли боевое слаживание.

"Под Харьковом их разбили – а там была элита. Теперь они хотят все это повторить сборной солянкой, почему исход должен быть другим?" – замечает Арестович.

Но Арестович также называет ситуацию очень серьезной. "Начали поджимать с юга зону ООС довольно сильно, да и север тоже. План по окружению наших войск там пытаются реализовывать вовсю", – говорит он.

Замначальника штаба командования Сухопутных сил ЗСУ, бригадный генерал Александр Грузевич тоже проявляет осторожный оптимизм:

"Вероятность того, что он (противник) добьется успеха (на Донбассе) – я в этом сомневаюсь", – сказал Грузевич на брифинге для журналистов 7 апреля.

При этом Грузевич подчеркивает: если Донбасс все-таки будет захвачен, резко вырастет вероятность атаки на Киев.

Тем временем глава МИДа Дмитрий Кулеба предупредил НАТО, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну. По мнению Кулебы, военные действия будут проводиться с "крупными оперативными маневрами и тысячами танков, самолетов и бронетехники". Это Кулеба заявил, выступая в НАТО 7 апреля:

"Либо вы поможете нам сейчас — я говорю о днях, а не неделях, — либо ваша помощь придет слишком поздно, и многие люди умрут", — говорит Кулеба.

В чем солидарны эксперты и представители власти – опять придется переживать трудные времена. Бомбардировки, артиллерийские обстрелы могут нанести урон Донбассу, а также соседним городам, в том числе Запорожью, Днепру, Харькову. Но, может быть, на этом все? Одновременно с началом боев, возвращается надежда, что война подходит к концу.