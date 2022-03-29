В Стамбуле начались переговоры Украины и РФ – фото

В Турции во дворце Долмабахче в Стамбуле стартовал новый раунд переговоров делегаций Украины и РФ. Президент Турции Тайиип Эрдоган выступил с речью перед сторонами.
Об этом сообщает "Сегодня".
От Украины в переговорах принимают участие министр обороны Алексей Резников, советник главы ОП Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Украинская делагация прибыла раньше.
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От российской стороны, среди прочих, присутствует советник путина Владимир Мединский.
Кроме того, на крыше дворца Долмабахче, идут переговоры, находятся снайперы.
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