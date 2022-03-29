В Стамбуле начались переговоры Украины и РФ – фото

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В Турции во дворце Долмабахче в Стамбуле стартовал новый раунд переговоров делегаций Украины и РФ. Президент Турции Тайиип Эрдоган выступил с речью перед сторонами.

Об этом сообщает "Сегодня".

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От Украины в переговорах принимают участие министр обороны Алексей Резников, советник главы ОП Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Украинская делагация прибыла раньше.

Фото "Сегодня"

От российской стороны, среди прочих, присутствует советник путина Владимир Мединский.

Кроме того, на крыше дворца Долмабахче, идут переговоры, находятся снайперы.

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