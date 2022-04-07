Россия пытается взять под контроль весь Донбасс: главные заявления украинской власти за 7 апреля

Украинские военные беспощадно уничтожают российских оккупантов

Российские оккупанты пытаются захватить Донбасс, но получают жесткий отпор. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 43-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты пытаются взять под контроль Донбасс, но бойцы ВСУ беспощадно уничтожают врага. Продолжается борьба с агрессией России и на дипломатическом фронте.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинской власти за 7 апреля.

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Зеленский выступил перед парламентом Греции

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Греции, начав свою речь с упоминания Мариуполя, при этом неоднократные упоминал проживающих там греков.

"Не проходит и дня, чтобы я не просыпался с мыслями в Мариуполе. На окраинах Мариуполя проживает 100 тысяч человек. Российские военные все разрушают, они разбомбили больницы, родильные дома и даже городской театр. Мариуполь не должен стать Фермопилами. Свобода или смерть говорили ваши революционеры, мы говорим то же самое сегодня", – заявил Зеленский.

Президент Украины также рассказал об Одессе, второму осажденному городу с множеством проживающих там греков.

"После Мариуполя оккупанты хотят уничтожить Одессу", – заявил Зеленский.

Он также отметил, что российские оккупанты массово депортируют гражданское население Украины.

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"Они думают, что останутся безнаказанными. Мы должны их наказать. Здесь было создано Дружеское общество, я верю, что новое Дружеское общество может быть создано в Греции для спасения Украины и эллинизма в Украине", – сказал украинский президент.

Он также показал греческому парламенту видео свидетельских показаний греческих эмигрантов, борющихся против российского вторжения.

Далее Зеленский заявил, что российские банки не должны зарабатывать на мировой системе.

"Мы должны закрыть перед ними дверь. Они используют деньги, которые они зарабатывают, чтобы строить ракеты. Нам нужно оружие, броня, ПТРК. Только тогда мы сможем спасти Украину. Я убежден, что мы принесем мир в Украину, и те, кто совершил преступления против украинцев, греков, мирных жителей, будут привлечены к ответственности. Мы победим вместе и отстроим Мариуполь", – подытожил Зеленский.

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Зеленский поручил срочно восстановить инфраструктуру освобожденных городов Киевской области

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру освобожденных от оккупантов населенных пунктов Киевской области. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook .

"Президент поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру городов. Ведь со Второй Мировой войны Киевская область не видела столько ужасов и разрушений. В настоящее время в разрушенных городах и селах работает ГСЧС Украины. Спасатели непрерывно продолжают разбирать завалы построек. В Бородянке разрушена большая часть города, под завалами, вероятно, еще есть люди. Буча, Гостомель, Ирпень, Бородянка – наши города-герои, где живут наши люди-герои. Все, кто выстоял страшное время оккупации, все, к сожалению, остались там навеки – мы никогда не простим россии это военное преступление и никогда не забудем", – заявил Тимошенко.

МИД назвал циничным предложение Орбана провести "мирные переговоры" Украины и РФ в Венгрии

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в свете последних заявлений руководства Венгрии о готовности платить за российский газ в рублях, что даст РФ ресурсы для продолжения войны против Украины, назвал циничным предложение премьер-министра Виктора Орбана провести "мирные переговоры" Украины и России в Будапеште.

"Если Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну, вот как это можно сделать: прекратить разрушать единство в ЕС, поддерживать новые антироссийские санкции, предоставить Украине военную помощь, не создавать дополнительных источников для финансирования российской военной машины", – написал Николенко на своей странице в Facebook.

Спикер МИД подчеркнул, что предвыборная кампания правящей партии Венгрии была построена на устрашении венгров якобы угрозой распространения войны на их территорию.

"Очевидно, после выборов в Будапеште перешли к следующему этапу – помочь Путину продолжать его агрессию против Украины, цивилизованного мира и христианских ценностей", – заявил Николенко.

Он раскритиковал руководство Венгрии за нежелание признать неопровержимую ответственность РФ за зверства в Буче, Ирпене, Гостомеле – по его словам, этим Будапешт поощряет Россию в новых зверствах против украинцев.

Зеленский ведет переговоры о предоставлению Украине тяжелого оружия

Президент Украины Владимир Зеленский ежедневно ведет переговоры с международными партнерами по предоставлению нашему государству тяжелого оружия. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в эфире телемарафона UA вместе.

"Приоритет сейчас – это оружие. Мы уже не говорим, летальное или не летальное, тяжелое оружие. Только таковая может переломить ход войны. Все, кто может с этим помочь, ко всем президент звонит по телефону ежедневно, настаивает на том, что только оружие на этом этапе может сыграть свою решающую роль", – сказал Никифоров.

По его словам, Зеленский ежедневно совершает много звонков. И это уже не только официальные телефонные переговоры по всем протокольным правилам, как было раньше, а просто и через разные мессенджеры, просто по телефону.

"Это уже такая рутина ежедневная, о которой мы даже не всегда пишем твиты, не всегда сообщаем", – добавил спикер президента.

Сергей Никифоров: "Зеленский ежедневно ведет переговоры по предоставлению Украине тяжелого оружия" / Фото: Офис Президента Украины

Россия хочет установить контроль над территориями Донбасса

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на подготовке к наступлению на востоке Украины, чтобы установить полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 6 апреля.

"Враг продолжает активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобугском и Таврическом направлениях. На Слобожанском направлении противник блокирует город Харьков и совершает артиллерийские обстрелы. На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы населенного пункта Попасная. Цель — возобновление наступления на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Также оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону подразделений наших войск в районе населенного пункта Новотошковское", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ также отметили, что оккупанты продолжают проводить насильственные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях. Принудительно выселяют жителей Мариуполя во временно оккупированные районы Донецкой области. В тоже время часть военнослужащих РФ отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины.

"Группировка Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки поразила три воздушных цели: крылатую ракету, БПЛА и боевой самолет. Авиация Воздушных Сил продолжала нанесение ракетно-бомбовых ударов по войскам оккупантов", – подытожили в ведомстве.

Потери российских оккупантов составляют 18 600 человек

За шесть недель войны потери российских оккупантов составляют 18 900 человек, 150 самолетов, 135 вертолетов, уничтожено почти 700 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 18 900 человек;

танков ‒ 698;

боевых бронированных машин ‒ 1891;

артиллерийских систем – 332;

РСЗО – 108;

средств ПВО – 55;

самолетов – 150;

вертолетов – 135;

автомобильной техники – 1358;

корабли/катера – 7;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;

специальная техника – 25;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Согласовано 10 гуманитарных коридоров

На 7 апреля согласовано 10 гуманитарных коридоров. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

По ее словам согласованы следующие коридоры:

Донецкая область:

▪ Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область:

На собственном транспорте и автобусами:

▪ Бердянск – Запорожье.

▪ Токмак – Запорожье.

▪ Мелитополь – Запорожье.

На собственном транспорте:

▪ Энергодар – Запорожье.

Луганская область:

▪ Северодонецк – Бахмут, место сборов: проспект Химиков, 28.

▪ Лисичанск – Бахмут, место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

▪ Попасная – Бахмут, место сборов: ул. Первомайская, 42.

▪ с. Горное – Бахмут, место сборов: ул. Гагарина, 13.

▪ Рубежное – Бахмут.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты снова сорвали эвакуацию из Рубежного.

Также мы информировали, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал местных жителей по возможности покинуть Луганскую область, поскольку практически все населенные пункты находятся под огнем оккупантов.