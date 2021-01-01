В України - дві перемоги на головному щорічному музичному конкурсі континенту, Євробаченні. Руслана Лижичко перемогла з піснею Wild Dances ("Дикі танці") у турецькому Стамбулі в 2004 році. А в 2016-му у шведському Стокгольмі переможницею стала наша Джамала (Сусана Джамаладінова) з піснею "1944".
Та є в активі України абсолютно унікальне досягнення: наша країна - єдина (!) з усіх учасників за всю історію ніколи не вибувала на стадії півфіналів. Завжди, приїжджаючи на Євробачення, представники України виходили до фіналу.
Hollywood українською
Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV власним коштом створює україномовний дубляж та озвучку для фільмів, мультфільмів і серіалів у проєкті «Hollywood українською». За рік роботи україномовну аудіодоріжку отримали 181 фільм, мультфільм і серіал (187 епізодів). Також українською залунали 829 трейлерів. Загалом українською мовою заговорили 18 784 хвилини контенту.
Також SWEET.TV створив власний Фонд розвитку українського кіно та телебачення, куди перераховується по 10 гривень з кожного платного підключення до сервісу. Зібрані гроші будуть витрачені на реалізацію ідей талановитих українських режисерів.
Найкраще Євро
Влітку 2012 року успішно відбулася одна з найяскравіших подій за роки незалежності нашої країни. В Україні та Польщі відбувся чемпіонат Європи з футболу, або, якщо коротко, Євро-2012.
"Це був найкращий чемпіонат Європи за всю історію", - сказав після закінчення Євро-2012 головний на той час футбольний чиновник Європи, президент УЄФА
Мішель Платіні, маючи на увазі організацію турніру. І було чим хизуватися: в учасників та вболівальників не виникало жодних проблем з транспортом, житлом, інфраструктурою. В рекордний час були побудовані та реконструйовані 6 надсучасних стадіонів. Україна впоралася!
Україномовний Гаррі Поттер
Серія книг про юного чарівника з Гоґвортса британської письменниці Джоан Роулінг давно підкорила світ. Починаючи з 1997 року, коли вийшов у світ перший роман про "хлопчика, який вижив", видано понад пів мільярда книг Роулінг про дивовижний світ людей і чарівників. Самі книги перекладені більш ніж на 80 мов народів світу. І першим "Гаррі Поттера" переклали саме українською. Це зробило видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". До того ж переклад українською отримав високі оцінки від видавця - він вважається одним з найбільш точних.
Досягнення "Шахтаря"
2009 року донецький "Шахтар" став першим в історії незалежної України володарем футбольного єврокубка. І встановив досягнення, яке неможливо повторити: "гірники", обігравши у вирішальному матчі німецький "Вердер" з міста Бремен з рахунком 2:1, стали останніми в історії переможцями Кубка УЄФА. Після того фіналу турнір змінив формулу проведення і був перейменований на Лігу Європи.
Є ще один цікавий факт. Фінальний матч відбувся в турецькому Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу", що розташований по інший бік Босфорської протоки. Отже, "Шахтар" - єдиний в історії клуб, який виграв єврокубок... в Азії.
Олія - наша!
Загальновідомо, що українські чорноземи становлять близько 9% світових запасів, і 30% - європейських. І за цим показником наша країна - № 1 на континенті. Так, не всі площі родючої землі в Україні використовуються поки що так, як слід, але певними успіхами в аграрній галузі ми можемо похвалитись. Наприклад, саме Україна посідає перше місце у світі за обсягами експорту соняшникової олії. Як вам такий факт: Україна виробляє й експортує за кордон соняшникової олії більше, ніж в усьому світі виробляють оливкової олії.
Головні покупці - Індія і Китай, дві найбільш населені держави планети.
Електрозварювання людини
В київському Інституті електрозварювання імені Є.О. Патона винайшли та втілили унікальну ідею: розробили технологію зварювання живих тканин.
За допомогою електродів зварювального інструменту хірург пропускає через ділянку живої тканини високочастотний струм. Білки тканини починають денатурувати, "розкручуватися". Коли процес зупиняють, вони холонуть і ренатурують - знову "скручуються", проте вже поєднавшись в єдине ціле. Виходить шов без сторонніх матеріалів - а це відсутність ризику відторгнення. І немає потреби знімати шви після операції.
Боксерський рекорд
За роки Незалежності в Україні зросла ціла плеяда зіркових боксерів. Окремо в списку наших "королів рингу" стоять, звичайно, брати Віталій і Володимир Клички. Їм належить унікальне досягнення. Світ професійного боксу знав багато абсолютних чемпіонів, але ніколи в історії до Кличків не було, щоб усіма чотирма поясами найпрестижніших організацій володіли рідні брати. 2011 року Клички переписали історію, коли Володимир володів титулами чемпіона світу WBA, WBO, IBF, а Віталій - WBC. Повна колекція!
Один з кращих мобільних банкінгів світу
Завдяки появі Приват24 зникли черги у відділеннях банків, відпала необхідність ходити туди за будь-якого приводу. Українці отримали можливість самостійно керувати своїми фінансами. Зараз Приват24 використовують 13 мільйонів клієнтів. І він вважається одним з найкращих мобільних банкінгів світу. У 2018 і 2019 роках ПриватБанк отримував престижну нагороду FinAwards в номінації «Найкращий інтернет-банк».
До речі, Україна має ще багато фінансових рекордів – читайте про них за посиланням.
Український ПЛР-тест
Цього року дослідники компанії «Фармак» спільно з українськими вченими створили ПЛР-тест, що виявляє нові штами коронавірусу. Наявність технологічного обладнання, закупленого компанією «Фармак», дозволило вперше в Україні виконати процедуру секвенування. Вона дозволяє, в разі виявлення розбіжностей в генетичному тексті (мутацій), робити висновки про наявність нових штамів вірусу. Результати дослідження, власне, й підтвердили наявність в Україні нового штаму коронавірусу.
Університет мрії
У липні в Маріуполі розпочалося будівництво унікального університету - «Метінвест Політехніка». Він буде зведений зі сталі та скла за рекордний час - до 1 вересня 2022 року.
У 12-поверховому корпусі загальною площею близько 11 тис. кв. м розмістяться 15 лабораторій, конференц-зал на 400 осіб, лекційні аудиторії, сучасна технічна бібліотека, аудиторії для вивчення комп'ютерних наук. Будівля університету буде побудована за найсучаснішими технологіями зі сталі "Метінвесту".
Поруч, у студмістечку, з'явиться супергуртожиток з тренажерним та фітнес залами, медкабінетом, пральнею, спорткомлексом і парком.
«Метінвест Політехніку» вже зараз називають «університетом мрії», аналогів якому ще не було в Україні.
Подробиці про унікальний виш, а також про те, як українські підприємства допомагають розвитку регіонів, – за посиланням.
Наша сталь у Лондоні
87-поверховий (310 метрів) хмарочос The Shard ("Уламок") - одна з візитівок сучасного Лондона. Його відкрили 2012 року і нині будівля входить до десятки найвищих в Європі, хоча на момент відкриття носила гордий статус найвищої споруди в Старому Світі.
Свою назву "Уламок" отримав через сяйво, яким переливаються скляні панелі, котрими облицьований хмарочос. Однак будівля зведена ж не з самого тільки скла. І тут ми знаходимо ще один привід для гордості: сталь для будівництва "Уламка" виплавлена в Україні на підприємствах групи компаній "Метінвест".
Незалежні від готівки
За два роки Україна увійшла до ТОП-10 країн світу за кількістю NFC-оплат смартфонами та гаджетами. Зараз 37% безготівкових оплат в Україні за картками Mastercard здійснюється смартфоном або іншим пристроєм з NFC. Для порівняння: в Данії – 36%, у Нідерландах – 29%, у Німеччині – 19%, у Великій Британії – 17%, а у Бельгії та Італії – лише по 3%.
Також нещодавно Україна увійшла до трійки країн-лідерів Європи за кількістю оплат різними пристроями. Сьогодні серед доступних в Україні пристроїв з NFC, які носяться, - годинники Garmin, фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC, годинники Swatch (SwatchPAY!), які привела на наш ринок Mastercard.
Про фантастичну еволюцію платіжних карток та безконтактних платежів в Україні – читайте тут.
Геній серед нас
А 2007 року авторитетне британське видання The Daily Telegraph склало список "100 геніїв сучасності". До престижного рейтингу потрапив і українець. Ним став живописець Іван Марчук, чий творчий доробок налічує близько 5000 творів.
Тішить, що давно оціненого світом творця нарешті відзначили на Батьківщині. Цього року президент України Володимир Зеленський підписав указ і зобов'язав уряд виділити кошти на створення в Києві музейно-культурного центру Івана Марчука.
S.T.A.L.K.E.R. наш!
Українська компанія GSC Game World в 2000-х розробила і випустила серію комп'ютерних ігор S.T.A.L.K.E.R. Гра-шутер, дія сюжету якої відбувається в Чорнобильській зоні, стала культовою в усьому світі. І навіть вплинула на приплив туристів до України.
За весь час у світі було продано близько двох мільйонів копій гри. А прямо зараз українські розробники готові здивувати світ ще масштабнішим та амбітнішим проєктом: готується до виходу S.T.A.L.K.E.R. 2. Його реліз очікується 2021 року.
Харків'янам вдалося зафільмувати атоми вуглецю, пропустивши через них електричний струм. Електрони, випущені атомом наприкінці ланцюжка, реєструвалися на фосфорному екрані, що дозволило отримати зображення електронів навколо ядра.
Рекорд фармакології
2016 року експерти Національного реєстру рекордів України зафіксували рекорд з випуску лікарських засобів у формі пігулок - 121 578 463 пакунки. Він належить компанії «Дарниця», яка з 1998 року є найбільшим виробником лікарських засобів в Україні.
На початку пандемії коронавірусу багато країн ввели обмеження на експорт окремих категорій ліків, а в українських аптеках вп'ятеро зріс попит на жарознижувальне. В «Дарниці» миттєво зреагували: змінили плани виробництва і збільшили випуск парацетамолу. Так вдалося не тільки запобігти дефіциту препаратів, а й знизити градус напруги в суспільстві – в Україні є потужна фарма, що здатна бути частиною національної безпеки країни.
Про інновації та розробки української фармакології читайте тут.
Безкровний скальпель
Вчені Аерокосмічного інституту та Національного авіауніверситету в 2012-му зробили справжній прорив… у медицині. Вони створили рідкий струменевий скальпель, який допомагає скоротити час хірургічної операції та практично не пошкоджує судини. 70-кілограмовий пристрій схожий на бормашину, з якої витікає тонка цівка води, що розрізає тканини і капіляри, але не пошкоджує великі судини, що зменшує втрати крові до мінімуму. Розробка стала незамінною для оперування пухлин і видалення метастазів.
Найшвидший на воді
Український олімпієць-байдарочник Юрій Чебан - унікальний спортсмен навіть за світовими мірками. Він має досягнення, яке неможливо перевершити, а можна лише повторити. На Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні і 2016 року в бразильському Ріо-де-Жанейро відбулися змагання веслярів у спринті на 200 метрів серед чоловіків. І обидва рази золоту медаль виграв українець!
Даної дисципліни зараз немає в олімпійській програмі, тому Юрій Чебан увійшов в історію спорту, як непереможний чемпіон - виходить, він виграв всі 200-метрівки на Олімпіадах, в яких брав участь.
Мілліардери в IT
У 2019 році вітчизняний IT-проєкт Grammarly став "єдинорогом" – тобто, оцінка ринкової вартості компанії перевищила 1 млрд доларів.
Grammarly створює на основі штучного інтелекту онлайн-сервіс для допомоги у написанні текстів англійською мовою.
Компанія, яку заснували 2009 року в Києві українці Максим Литвин, Олексій Шевченко і Дмитро Лідер, планує зробити свій сервіс доступним всюди, де може відбуватися письмова комунікація англійською мовою.
Лижі - світові
На фото нижче позують найсильніші біатлоністи світу - норвежці Йоганнес-Тінґнес Бьо і Тіріль Екгофф, володарі "Кришталевих глобусів" за перемогу в сезоні-2020-2021 Кубка світу. А в руках у них - лижі українського виробництва, які привели їх до успіху.
Австрійсько-українська компанія Fischer Mukachevo, чиє виробництво розташоване на Закарпатті, в Мукачевому, лідер світового ринку лиж, що забезпечує понад 50 відсотків ринку Європи. А Україна - головний експортер лиж у світі, випереджаючи за цим показником навіть Китай.
Крутіший за TikTok
Reface - перший мобільний додаток українського виробництва, який посів перше місце в топі американського App Store, та випередив TikTok, Netflix і Amazon.
Додаток, який скачали вже понад 100 млн користувачів, допомагає вставляти обличчя користувача у відео або гіфку. І робить це настільки професійно, що продуктом зацікавилися великі кіностудії, а схвальні відгуки про плід українського стартапу (офіс компанії RefaceAI розташований у Києві) написали журнал Forbes та Ілон Маск у своєму Твіттері.
Внесок у колайдер
У 1992-му році вчені Інституту сцинтиляційних матеріалів у Харкові розробили новий матеріал - вольфрамат свинцю. Саме його з-поміж інших конкурентів обрав Європейський центр ядерних досліджень (CERN, Швейцарія) як основу для кристалів, що входять до складу детекторних установок Великого адронного колайдеру – найбільшого у світі прискорювача елементарних частинок.
Український вольфрамат свинцю входить зокрема до детектора CMS, за допомогою якого у 2012 році було відкрито Бозон Хіггса (Нобелівська премія з фізики-2013).
Google - у поміч
Коли українські користувачі Інтернету шукають фото в Google, завантажуючи файли в пошуковий ряд, то мало хто навіть здогадується, що ця технологія - родом з України. Цей алгоритм вигаданий і розроблений компанією Viewdle киянина Єгора Анчишкіна. На самому початку стартап розробив унікальні технології розпізнавання обличчя і був успішним у цьому, та незабаром компанія розвинулася до світового рівня, на що звернули увагу лідери IT-ринку. Як підсумок: успішний стартап 2012 року купила сама корпорація Google.
Аналізи - променем
Харківські вчені розробили апарат, який може робити аналіз крові більш ніж за 130 показниками, водночас не використовуючи ані краплини крові пацієнта. Мрія для тих, хто боїться уколів і проколів! А ще – справжня портативна медлабораторія, яка проводить дослідження набагато швидше за звичайні лабораторії.
Апарат "Біопромінь" проводить вимірювання крові за 130 параметрами. Аналіз робиться за допомогою 5 мікропроцесорів, які кріпляться до тіла людини і передають інформацію на комп'ютер. Похибка не перевищує 2%, як і у звичайного аналізу крові.
Рекорди у небі
Увесь світ у захваті від авіалайнера Ан-225 "Мрія", а також від місії, яку він виконує на благо людства. Найбільшому літаку на планеті належать численні рекорди вантажоперевезень, деякі з них відображені в "Книзі рекордів Гіннеса". Один з таких зафіксовано у квітні 2020 року, коли у розпал боротьби з пандемією "Мрія" за один політ доправила з Китаю до Польщі вантаж рекордного в історії авіаперевезень обсягу - близько 1000 кубічних метрів медикаментів, тестів для проведення лабораторних аналізів, медичних масок та інших засобів захисту вагою понад 100 тонн.
Найбільший у світі автомобільно-залізничний пором "Vilnius Seaways" борознить простори Чорного моря, здійснюючи рейси з нашого Чорноморська до Грузії (Батумі, Поті), Болгарії (Варна), Туреччини (Хайдарпаша). Судно, яким керує офіційний національний перевізник України на Чорному морі, судноплавна компанія "Укрферрі", має в довжину 190 метрів і здатне взяти на борт одночасно понад 100 пасажирів, 50 залізничних вагонів і 50 автомобілів.
Пором-гігант
Українська система ProZorro – єдина у світі. Цей сайт, через який вже кілька років держструктури зобов'язані проводити тендерні закупівлі, асоціюється в уявленні багатьох українців з реформами, що були розпочаті в країні після Майдану. До того ж, ProZorro – унікальна за своєю структурою електронна система, код якої розробили українці.
Аналогів системи у світі ще немає. Унікальність цієї системи – у відкритості даних.
Унікальна система
Щодня у світі утилізується близько 6 тонн зубних щіток, і вони серйозно забруднюють навколишнє середовище, тому що виготовляються з синтетичних матеріалів, які важко розкладаються.
Органічна зубна щітка української компанії Effa не шкодить навколишньому середовищу. Вона практично повністю розкладається. Її ручка виготовлена з переробленого паперу з покриттям з кукурудзяного крохмалю, щетинки виконані з інноваційного нейлону, який також розкладається набагато швидше за звичайний.
Зубна екощітка
В Україні винайшли і запатентували "вічний двигун", тобто супербатарейки багаторазового використання, які можна перезаряджати до півмільйона (!) разів, а час заряджання складає всього до 10 секунд. Причому, в перспективі наші інженери-винахідники обіцяють, що кожна батарейка зможе працювати без підзарядки до півроку.
Також важливим є те, що самі батарейки складаються з нейтральних для довкілля хімічних елементів, тому легко піддаються переробці.