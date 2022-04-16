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Дмитрий Белянский

Україна 24?

Дмитрий Белянский

Член Наглядової Ради Медіа Групи Україна

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16 квітня, 12:00
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Повернувшись туди, де мене застала війна, я згадав, що жодна тема не може жити на обкладинках вічно. І що світ, як і раніше, єдиний у своїй підтримці України, але чим далі переміщуєшся від наших кордонів, тим менше бачиш ознак цієї підтримки, вписаних у навколишній ландшафт.

Переповнена нашими людьми Польща змінилася прикрашеною українськими прапорами Данією, а потім – відчайдушним контрастом із навколишнім середовищем – трьома десятками українців у чорному на півдні Франції. На набережній Круазетт ми з ними виглядали точно по Ремарку – "тіні в раю".

Більше про це – на каналі Переміщені особи (DP) "

Тут, у канадському Монреалі, де культура графіті, постерів, афіш, плакатів у вітринах та написів на парканах служить повним аналогом наших фейсбучних срачів – тобто абсолютно відповідає тому, що хвилює суспільство зараз – нас немає. Скасування ковидних обмежень, поліцейське насильство, плюс звична тріада – клімат, фемінізм та BLM. У сувенірній крамниці продають наш прапор, але це ж у наборі – підтримаємо українців, права геїв і хай живе вільний Квебек. І якби не знати, скільки Канада робить зараз для України, можна було б подумати, що їм все одно.

Українські прапори в Монреале є, но "комплектом" – для тих, хто за все хороше і проти всього поганого.
Українські прапори в Монреале є, но "комплектом" – для тих, хто за все хороше і проти всього поганого.

Та й у всьому світі діючі політики, влада та уряди роблять для нас стільки, ніби у них на вулиці виходять розлючені натовпи, вимагаючи все більше і більше допомагати Україні та українцям. Але цих натовпів все менше, як і менше способів утримуватися на обкладинках. А дії політиків завжди залежать від відповідності інтересам суспільства. Тому способи бути цікавим їхнім суспільствам – довго, надійно та по-справжньому – настав час шукати та застосовувати.

Монреальська діаспора, як виявилося, влаштовує не лише щотижневі мітинги, а й звичайні концерти для збору коштів. На мітинги ходять українці, а на концерти – місцеві, і це один із найбільш ефективних тут способів донесення інформації та залучення людей. Завтра я піду на один із цих концертів і розповім як це працює.

Концерт за іниціативи діаспори Монреаля для збора коштів
Концерт за іниціативи діаспори Монреаля для збора коштів / Фото: Переміщені особи / telegram

Але сьогодні я думаю, що 4 мільйони 796 тисяч 245 українців, які перемістилися за межі України від початку війни, абсолютно точно можуть вплинути на інтереси суспільств, що їх прийняли. Для початку просто треба організуватися і домовитися один з одним, що нам робити, наприклад, 24 числа кожного місяця, де б ми не знаходилися в цей день?

У telegram-каналі Переміщені особи (DP) можна обговорити цей матеріал

Ми знаємо, як щороку 24 серпня ми святкуватимемо День Незалежності. А 24 лютого оплакувати своїх загиблих на цій війні. Але 24 квітня, 24 травня, 24 червня, 24 липня, 24 вересня, 24 жовтня, 24 листопада, 24 грудня та 24 січня ми, ймовірно, всі самі повинні вийти на вулиці там, де ми знаходимося. Зі словами подяками до тих, хто допомагає Україні. Зі словами ненависті до ворогів. Заради солідарності одне з одним. І звертаючись саме до людей, серед яких ми живемо, бо вони обирають політиків, які допомагають Україні.

Це має бути якийсь особливий, дуже зрозумілий і, головне, помітний усьому світу день кожного місяця. 24-го все скрізь має бути Україна.

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Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12-ма дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини вчинили, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала для них справжнім домом.

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