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Авто спалахнуло після жорсткого зіткнення. У Дніпрі в ДТП загинула дівчина (фото, відео)

3 липня 2021 10:39

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Toyota повертала на дорозі, коли в авто врізався BMW. Подробиці нічної аварії

На місці аварії працювали рятувальники. Фото: ДСНС

На місці аварії працювали рятувальники. Фото: ДСНС

У Дніпрі зіткнулися два автомобілі. Після цього один з транспортних засобів загорівся, загинула дівчина.

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Як повідомили в пресслужбі ДСНС, аварія сталася сьогодні, 3 липня, о 3:10 на Набережній Перемоги. Зіткнулися BMW, в якому перебувало 5 осіб, і Toyota, в якій їхали жінка і чоловік. На місці аварії загинула 30-річна водій Toyota, пасажира авто госпіталізували.

Після ДТП автомобіль BMW загорівся. Пожежу ліквідували рятувальники. Люди, які їхали в авто, встигли вибігти з палаючого транспорту. Зараз вони у лікарні.

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На місці аварії працювали слідчі. Причини ДТП встановлюються.

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Як повідомляє Інформатор, Тoyota повертала на дорозі, коли в авто врізався BMW. Від удару перший автомобіль декілька разів розвернуло, він протаранив стовп і зупинку, після чого вилетів на дорогу. BMW перекинувся на бік і врізався у стовп і загорівся.

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Раніше ми повідомляли, що у Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході і втік.

Також нагадаємо, на Чернігівщині в ДТП постраждали дев'ять осіб.

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