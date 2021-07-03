Авто спалахнуло після жорсткого зіткнення. У Дніпрі в ДТП загинула дівчина (фото, відео)

Toyota повертала на дорозі, коли в авто врізався BMW. Подробиці нічної аварії

На місці аварії працювали рятувальники. Фото: ДСНС

У Дніпрі зіткнулися два автомобілі. Після цього один з транспортних засобів загорівся, загинула дівчина.

Реклама

Як повідомили в пресслужбі ДСНС, аварія сталася сьогодні, 3 липня, о 3:10 на Набережній Перемоги. Зіткнулися BMW, в якому перебувало 5 осіб, і Toyota, в якій їхали жінка і чоловік. На місці аварії загинула 30-річна водій Toyota, пасажира авто госпіталізували.

Після ДТП автомобіль BMW загорівся. Пожежу ліквідували рятувальники. Люди, які їхали в авто, встигли вибігти з палаючого транспорту. Зараз вони у лікарні.

Читайте також: П'яний батько сидів поруч. У Львівській області 11-річний хлопчик розбився за кермом BMW

На місці аварії працювали слідчі. Причини ДТП встановлюються.

Реклама

Як повідомляє Інформатор, Тoyota повертала на дорозі, коли в авто врізався BMW. Від удару перший автомобіль декілька разів розвернуло, він протаранив стовп і зупинку, після чого вилетів на дорогу. BMW перекинувся на бік і врізався у стовп і загорівся.

Раніше ми повідомляли, що у Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході і втік.

Також нагадаємо, на Чернігівщині в ДТП постраждали дев'ять осіб.

Останні новини в Україні та світі дивіться в нашому випуску:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці