П'яний батько сидів поруч. У Львівській області 11-річний хлопчик розбився за кермом BMW

Автомобіль злетів у кювет. Фото: Оксана Лабойко, "Сьогодні"

У Львівській області внаслідок ДТП загинув 11-річний хлопчик, який був за кермом BMW. У салоні автомобіля були його батько і власник транспортного засобу, обидва п'яні.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, аварія сталася 1 липня близько опівночі в селі Рясне-Руське. 11-річний житель Львова не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав із проїжджої частини у кювет. Від отриманих травм хлопчик помер на місці події.

Також поліцейські попередньо встановили, що керувати транспортним засобом дитині дозволив батько – 35-річний житель села Рясне-Руське, який також був у автомобілі. Крім того, у салоні BMW перебував 23-річний власник авто, житель того ж села.

Подробиці аварії

Хлопчик сів за кермо за кілька хвилин до аварії. За 150 метрів звідси магазин і піцерія, які належать його родині. Там, як стверджують свідки, тато зі своїм другом добряче випив і скомандував малому їх повозити. Цей вчинок тата обурив усе село.

Мати хлопчика голосить – старшого сина залишила з татом усього на 40 хвилин. Каже, що тоді чоловік ще був тверезим. Його вчинком шокована і подає на розлучення. Батько не розуміє своєї провини і навіть не намагався рятувати сина, стверджує жінка.

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"Він вийшов і пішов в швидку, щоб його рятували. Він навіть ні до дитини, ні до мене. Я кричала, а він навіть не прийшов розрадити. Він просто пішов в швидку, щоб йому синці замазали і знімав то все на камеру", – каже мати хлопчика.

35-річний Роман – колишній працівник ДАІ. Капітан поліції. За словами односельців, шість років тому його затримали на хабарі прямісінько в приміщенні обласної Державтоінспекції і після цього звільнили. Бабуся хлопчика боїться, що чоловік скористається зв'язками, аби уникнути відповідальності за смерть сина.

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Обидва дорослих були у нетверезому стані, в ДТП отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню. За даними місцевих ЗМІ, батька загиблого хлопчика звати Роман Гануляк.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху".

ДТП сталася в селі Рясне-Руське. Фото: Оксана Лабойко, "Сьогодні"

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Раніше ми повідомляли, що у Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході і втік.

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Також нагадаємо, у Чернігівській області в ДТП постраждали дев'ять осіб.

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