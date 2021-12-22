Бив, катував і підпалював! У Дніпрі чоловік знущався з співмешканки (фото)

На місце оперативно прибули патрульні. Наразі постраждала перебуває у лікарні

П'яний чоловік катував свою співмешканку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі на вулиці Банківській п'яний чоловік побив і катував свою співмешканку. Внаслідок цього 34-річну постраждалу госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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В одній з квартир будинку по вулиці Банківській була жінка, яка розповіла, що співмешканець бив, катував та підпалював її. Небайдужий сусід викликав поліцію близько опівночі, бо почув крики жінки.

На місце оперативно прибули патрульні. Двері квартири відчинив п'яний чоловік, а за ним поліцейські побачили на підлозі закривавлену жінку. Вона розповіла, що її співмешканець під дією наркотичних речовин катує її.

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У квартирі було багато крові. Фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області

Співмешканець потерпілої не давав зайти в будинок, щоб лікарі могли надати потерпілій медичну допомогу, не виконував законних вимог поліцейських, намагався нацькувати собаку та ліз у бійку. Його затримали із застосуванням фізичної сили, наручників та засобів примусу.

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34-річну постраждалу госпіталізували до лікарні. 36-річного зловмисника патрульні доправили до відділення поліції. Тепер з ним працюватиме слідчий.

"Коли патрульні приїхали, то співмешканець постраждалої намагався нацькувати на них собаку і поводився неадекватно, ліз битися. Також він заважав медикам надати допомогу жінці. У неї була кровотеча, забій грудної клітки і зламаний палець. Патрульні застосували палицю і сльозогінний газ. Чоловіка затримали, жінка у лікарні", – повідомила "Сьогодні" речниця патрульної поліції Дніпропетровської області Людмила Копиленко.

Співмешканець потерпілої. Фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області

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