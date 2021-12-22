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Бил, пытал и поджигал! В Днепре мужчина издевался над сожительницей (фото)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
22 декабря, 13:45
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На место оперативно прибыли патрульные. Сейчас пострадавшая находится в больнице
Пьяный мужчина пытал свою сожительницу. Фото: коллаж "Сегодня"
Пьяный мужчина пытал свою сожительницу. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре на улице Банковской пьяный мужчина избил и пытал свою сожительницу. В результате 34-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Детали

В одной из квартир дома по улице Банковской находилась женщина, которая рассказала, что сожитель бил, пытал и поджигал ее. Неравнодушный сосед вызвал полицию около полуночи, потому что услышал крики женщины.

На место оперативно прибыли патрульные. Дверь квартиры открыл пьяный мужчина, а за ним полицейские увидели на полу окровавленную женщину. Она рассказала, что ее сожитель под действием наркотических веществ пытает ее.

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В квартире было много крови. Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области

Сожитель потерпевшей не давал зайти в дом, чтобы врачи могли оказать пострадавшей медицинскую помощь, не выполнял законные требования полицейских, пытался натравить собаку и лез в драку. Его задержали с применением физической силы, наручников и средств принуждения.

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34-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу. 36-летнего злоумышленника патрульные доставили в отделение полиции. Теперь с ним будет работать следователь.

"Когда патрульные приехали, то сожитель пострадавшей пытался натравить на них собаку и вел себя неадекватно, лез драться. Также он мешал медикам оказать помощь женщине. У нее было кровотечение, ушиб грудной клетки и сломан палец. Патрульные применили дубинку и слезоточивый газ. Мужчина задержан, женщина в больнице", – сообщила "Сегодня" спикер патрульной полиции Днепропетровской области Людмила Копыленко.

Сожитель потерпевшей. Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области

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