Дніпро накрило градом розміром із перепелине яйце – відео

11 червня після обіду на Дніпро обрушився потужний град. Крижини з перепелине яйце валили стіною. За пів години земля покрилася суцільним білим шаром.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

У соцмережах містяни викладали фото побитих рослин на городі. Але були і ті, хто такій погоді радів. Наприклад, місцева жительки підкидала крижини, як конфетті. А ще один чоловік градом охолоджував напої.

Водночас місто Ізюм на Харківщині залило. Напередодні деякі вулиці перетворилися на бурхливі гірські річки. Подекуди асфальт не витримав і зійшов. Затопило і кілька приватних дворів. Вода там піднялася на метр. Самостійно відкачати господарі не могли – викликали рятувальників.

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Нагадаємо, у Кіровоградській області потужний град йшов 40 хвилин.

Також раніше негода накрила Харків. Місцеві жителі пишуть, що град був настільки сильним, що в будинках тряслося скло.