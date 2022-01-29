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Довели до мікроінсульту та погрожували. Ексвійськова розповіла про службу у Дніпрі, де влаштували стрілянину

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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29 січня, 17:08
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Дівчину мало не довели до самогубства через ігнорування її проблем зі здоров'ям
Колишня військовослужбова Олена Липовенко розповіла, як вище керівництво поводилося з солдатами
Колишня військовослужбова Олена Липовенко розповіла, як вище керівництво поводилося з солдатами / Фото: Колаж: Сьогодні

У військовій частині 3021 Національної гвардії України, де 27 січня солдат Артемій Рябчук влаштував криваву бійню і вбив п'ять осіб, мало не доводили до самогубства солдатів.

Про це розповіла колишня військовослужбовиця частини 3021 Національної гвардії України Олена Липовенко, повідомляє Обозреватель.

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Дівчина служила у 2018-2019 роках у Національній гвардії України, а саме у військовій частині 3021 на посаді "старший майстер інженерно-технічних засобів охорони", тобто в окремому взводі.

Заподіяння шкоди здоров'ю

Липовенко розповіла, що у військовій частині всім було все одно на її здоров'я.

"У самій варти на "Південмаші" у нас було дуже холодно, а я ще з температурою, сильним кашлем. Після кількох змін мені стало зовсім зле і сталася внутрішня кровотеча. Я звернулася до лікаря, і він сказав, що мене терміново потрібно госпіталізувати", – розповіла дівчина.

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Але командири сказали, що вона не має права отримувати медичну допомогу у звичайній лікарні.

Травля та погрози

"Я приїхала на місце служби і мене закрили в кабінеті, сказали, що не випускатимуть. Стали морально тиснути. Тоді я не могла заперечити начальству, але розуміла, що мені терміново потрібна допомога – треба боротися за своє життя. Під приводом того, що потрібно в туалет, вийшла і пройшла через КПП (мені допомогли мої товариші по службі)", – розповіла дівчина.

По дорозі вона знепритомніла, у Липовенко стався гіповолемічний шок (це стан, що стрімко розвивається і несе пряму загрозу життю).

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Залякування

Коли Липовенко лежала під крапельницями, їй телефонувало начальство та обурювалося, чому вона там перебуває. Почали загрожувати гауптвахтою.

"Поки лежала в лікарні, я втратила 10 кілограмів. Коли мене виписували, лікарі попередили, що тепер треба побути вдома, але мені довелося вийти на службу. Під час стройового ходу, перед заступом у вартову службу – перед тим, як нас відвезуть на " Південмаш" – я одягла 18-кілограмовий броник і все, що належить, а потім знепритомніла. Просто я ще була хвора", – розповіла дівчина.

Знущання та мікроінсульт

Дівчину зачиняли в кабінеті начальника медслужби та насміхалися. І в цей час у неї віднялася рука і практично паралізувало частину обличчя.

Набагато пізніше стало відомо, що це стався мікроінсульт.

"Я була в такому розпачі, що попередила командирів: або мені нададуть медичну допомогу, або я щось із собою зроблю. І тоді мене відвезли до лікарні", – сказала дівчина.

Однак там не було жодного лікування.

Ігнорування прохань про допомогу

Липовенко просила допомоги у своїх командирів, які визначили її до лікарні, де не було жодного лікування.

"Сказала, що є ж у Дніпрі лікарня МВС – наша лікарня. У відповідь: "Ти не очманіла?" Замполіт разом із моїм взводним прийшли до мене в палату і сказали, що якщо я й далі проситиму про допомогу, то в мене будуть проблеми. Один натякнув, що я дуже симпатична дівчина, і тому мені потрібно самій зрозуміти, що саме потрібно зробити", – розповіла Липовенко..

Моральний тиск

Липовенко телефонувала на гарячу лінію Національної гвардії України.

"Попросила, щоб мене забрали звідси до відомчої лікарні МВС – мені відповіли, що розберуться в ситуації. Проте дуже швидко після цього зателефонували мої керівники з частини з обуренням, чому я скаржуся. У грудні мене виписали, жодного разу навіть не оглянувши. Виходить, просто протримали. Я знову повернулася на службу, а начальство стало морально тиснути. Висміювали. Закривали в кабінеті. Це справді було важко", – розповіла колишня військовослужбовиця.

Дівчина шукала вихід – зверталася до знайомих, писала у Facebook. Телефонувала на урядову гарячу лінію, до МОЗ, але реакції не було.

"І тоді різні люди об'єдналися, щоб мені допомогти – підключили депутатів, активістів… Тільки завдяки цьому мені вдалося поїхати на лікування до Києва", – розповіла Липовенко.

НП у Дніпрі 27 січня

  • Інцидент стався близько 4:00 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
  • Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
  • На місці події загинули п'ять осіб, п'ять – поранені.
  • Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одещини.
  • Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

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